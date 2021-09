Cursed to Golf : un roguelike original signé Chuhai Labs

Thunderful Publishing et le développeur indépendant Chuhai Labs sont heureux d’annoncer Cursed to Golf, une aventure de golf dans le genre roguelike. Le but est de se débarrasser d’une ancienne malédiction et sortir du purgatoire pour devenir une légende du golf. Avec ses graphismes pixélisés, son histoire originale et son gameplay innovant, Cursed to Golf est un véritable « trou en un ». Il est prévu en 2022 sur PC et Switch.

Vous incarnez le Golfeur Maudit, piégé dans le Purgatoire du Golf après qu’un éclair vous ait stoppé dans votre élan au moment où vous alliez effectuer le putt gagnant d’un tournoi de golf réputé. Malheureusement, il n’y a pas de mulligan dans la vie, donc pour lever la malédiction et remonter sur la terre des vivants, vous devrez jouer à travers les 18 trous du Golf Purgatoire, un exploit seulement possible pour une vraie légende du golf. Divisé en quatre biomes distincts, chaque zone du parcours est dirigée par un caddie légendaire fantomatique, qui vous aidera dans votre quête de rédemption et de renaissance. Êtes-vous à la hauteur des défis mythiques du Purgatoire du golf ? Pourrez-vous un jour retrouver votre forme corporelle? Serez-vous couronné d’une légende du golf? Ou serez-vous à jamais… maudit au golf?

Cursed to Golf propose une nouvelle approche des sous-genres du golf et du roguelike. Jouez comme un jeu de plateforme en 2D à défilement latéral au tour par tour, et tentez de survivre à chaque trou en atteignant le drapeau dans le compte PAR, c’est-à-dire le nombre de coups dont vous disposez pour atteindre la fin du parcours. Si le compte PAR atteint zéro, vous serez aspiré par un vortex purgatoire qui vous ramènera au début du parcours. Si les obstacles classiques du golf, comme les obstacles d’eau et les bunkers, font leur apparition, vous rencontrerez également des ventilateurs puissants, des pics, des lianes, des boîtes de TNT, des téléporteurs et bien d’autres variables qui peuvent vous aider ou vous gêner sur le chemin du trou. Tout est possible dans cette version tordue du jeu classique!

Avec tous ces pièges sournois et ces embûches, vous aurez certainement besoin d’un coup de main. Utilisez Birdie-Eye pour avoir une vue du trou et voir quelles épreuves vous attendent. Le nombre de PAR est faible? Heureusement, des Idoles de tir en or et en argent sont disséminées dans les trous. En les traversant avec un effet cinématographique, vous pourrez reconstituer vos tirs. Chaque joueur professionnel a également un as dans sa manche, et ici, vous avez un jeu complet! Les cartes d’as feront tourner la chance en votre faveur, vous offrant des pouvoirs surnaturels pour manipuler le jeu de manière incroyable. Remontez le temps avec un Mulligan, tirez une triple balle Scattershot, ralentissez le temps et redirigez la balle avec un U-Turn ou contrôlez la balle en l’air à grande vitesse avec une Rocketball. Avec plus de 20 cartes d’as dans votre arsenal, attendez-vous à des moments de jeu inoubliables.

Cursed to Golf offre aux joueurs une nouvelle expérience à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain. Il offre la surprise d’un défi roguelike et la précision d’une conception de niveau traditionnelle faite à la main. Chuhai Labs a créé plus de 80 trous aux défis uniques et variés, qui sont ordonnés de manière aléatoire pour créer un nouveau parcours stimulant à chaque fois que vous vous lancez.

« C’est incroyable de pouvoir enfin révéler Cursed to Golf au monde entier. J’ai eu tellement de retours et de soutien pour le concept original sur itch.io que j’ai voulu mettre le paquet et créer la version ultime de cette idée initiale », a déclaré Liam Edwards, directeur du jeu chez Chuhai Labs. « J’ai hâte de voir comment les gens vont réagir au jeu lorsqu’ils l’auront entre les mains. Je peux affirmer en toute confiance qu’il s’agit de la meilleure aventure de golf roguelike se déroulant au Purgatoire du golf à laquelle vous jouerez en 2022… de loin! ».

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca