The Medium : la peur en format physique dès aujourd’hui

Bloober Team, le studio maître de l’horreur à l’origine de titres acclamés par la critique tels que Blair Witch, Observer et Layers of Fear, annonce aujourd’hui la sortie en version physique de The Medium PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.

Le jeu est également disponible dans une édition spéciale intitulée The Medium: Two Worlds Special Launch Edition, qui comprend un boîtier métallique, la bande-son et un livre d’illustrations de 32 pages.

The Medium est un jeu d’horreur psychologique à la troisième personne qui utilise un gameplay innovant de double réalité. Les joueurs incarnent Marianne, une medium dotée d’aptitudes psychiques qui fait face à un mystère si sombre, que seule une medium peut résoudre.

Ils devront explorer en simultané le monde réel, ainsi que le monde des esprits, tout en utilisant les aptitudes psychiques de la protagoniste pour résoudre plusieurs énigmes. Il leur faudra également lever le voile sur les secrets dérangeants présents dans ces deux réalités, en plus de survivre aux différentes rencontres qu’ils feront avec La Gueule, un monstre né d’une terrible tragédie.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca