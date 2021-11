281 arbres plantés au parc Rosemont en octobre

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a annoncé qu’il avait planté 281 arbres au parc Rosemont en octobre dernier à l’occasion du Relais de plantation du Jour de la Terre.

À l’issue du projet de réaménagement du parc Rosemont, le boisé de celui-ci devrait compter 330 arbres. Cette cible permettra de lutter contre les îlots de chaleur et jouera un rôle important dans la biodiversité du quartier. La deuxième phase du projet, qui comprend notamment l’aménagement d’une place et d’une clairière commencera en 2022. Cette dernière comportera des aires de jeux pour enfants qui devraient «favoriser les ‌activités‌ ‌motrices‌ ‌et‌ ‌sensorielles».‌

Le réaménagement du parc Rosemont proposera davantage d’espaces de jeu et de détente. Les espaces aménagés pourront quant à eux être utilisés à longueur d’année. Il a aussi comme objectif de rendre le parc plus accessible et invitant. Différentes initiatives devrait aussi améliorer son taux de verdissement et sa biodiversité. L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a également prévu l’aménagement d’un corridor vert entre le parc du Pélican et le parc Rosemont. Ce dernier, composé de deux ruelles vertes, devrait permettre de faciliter le passage de la faune et de la flore. Il devrait également «favoriser une meilleure connectivité entre les différents habitats».

Le Relais de plantation du Jour de la Terre a été lancé à l’occasion du 50e Jour de la Terre. Il invite les villes de partout au Canada à planter au moins 50 arbres le 22e jour de chaque mois.