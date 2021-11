Réflexe DS, une plateforme pour la concertation communautaire

Une nouvelle plateforme en ligne collaborative verra le jour le 9 décembre pour stimuler la création de projets de développement social en Montérégie-Ouest. Nommée Réflexe Développement Social, ou Réflexe DS, elle vise à réunir les différents acteurs du milieu communautaire ainsi que le public afin de mieux cibler les problématiques et coordonner les actions.

Un forum de discussion, une carte interactive ainsi que des outils de consultation publique seront notamment offerts sur ce site web dont l’organisme Concertation Horizon est l’instigateur.

Celui-ci a mis en place au mois de mai cinq communautés de pratique divisées en thématiques dans lesquelles une cinquantaine de personnes soutiennent déjà la mise en œuvre d’actions avec les acteurs communautaires locaux des cinq MRC de la Montérégie-Ouest.

La plateforme permettra donc aux intervenants d’avoir une communication, une connaissance et une participation plus fluide des enjeux traités par ces communautés de pratique. Le public pourra également y participer.

«Quand on travaille en développement social, on le fait pour les citoyens, explique le directeur général de Concertation Horizon, Fimba Tankoano. On veut savoir les réalités qu’ils voient ou qu’ils vivent afin qu’on puisse mieux cibler nos actions.»

Le forum de discussion ainsi que la carte interactive seront disponibles pour tous les citoyens. «Ils pourront par exemple cibler un désert alimentaire ou un manque de desserte de transport en commun directement sur la carte», continue-t-il.

Les données recueillies seront ensuite analysées et serviront à cibler des problématiques qui nécessitent des projets. Un investissement de 190 000 $ du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) permettra la mise en place de la plateforme.

Les gens connaissent les problématiques et ont des idées pour des solutions. Avec notre plateforme, on leur donne un endroit où ils seront écoutés. Fimba Tankoano

Adaptation

Réflexe DS a été conçu afin de s’adapter aux besoins des acteurs du milieu. Ceux-ci pourront utiliser la technologie que Concertation Horizon a développée à leurs propres fins.

Ils pourront notamment sonder la population ou organiser des consultations publiques. Les données recueillies leur seront alors accessibles afin qu’ils en fassent eux-mêmes l’analyse.

«Par exemple, si une CDC veut lancer une consultation pour la population qu’elle dessert, on lui donnera l’opportunité de le faire, explique M. Tankoano. Le site web ne servira pas uniquement à nos communautés de pratique, mais à toutes les entités qui gravitent autour.»

Les personnes qui souhaitent s’impliquer dans cette plateforme collaborative pourront le faire en s’inscrivant dès l’ouverture du site, le 9 décembre, au reflexeds.ca.

55 330 Nombre de personnes qui résident en Montérégie-Ouest et qui ont un faible revenu. Il s’agit de 10,2% de la population totale de la région.