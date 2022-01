Tout un début d’année!

EDITORIAL – L’année 2021 s’est terminée difficilement, avec l’annonce de la fermeture des bars, restaurants et des commerces et épiceries le dimanche – comme si le virus se reposait le jour du Seigneur? Et puis la goutte d’eau, une alerte reçue sur nos cellulaires, à 18h45, le 31 décembre: un message du gouvernement du Québec nous rappelant «qu’un couvre-feu entrera en vigueur à compter de ce soir pour tout le Québec. Interdiction de se trouver à l’extérieur de sa résidence ou de son terrain entre 22h et 5h». Et vlan dans les dents! Bonne année.

Les contraintes imposées depuis le 31 décembre à l’ensemble des citoyens posent de plus en plus de problèmes. On nous a encouragés à recevoir deux doses de vaccin contre la COVID-19, et puis une 3e. Pourtant, même les majeurs et vaccinés se retrouvent encore privés de liberté de retourner sur leur campus. Pareil pour les plus jeunes, à moins de faire partie des communautés hassidiques qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école, sans masque ni vaccin, et sans avoir reçu à date une seule contravention. Nos enfants québécois vaccinés ne peuvent pas retrouver leurs camarades en classe. Pas avant le 17 janvier. Avec un risque de prolongation. Injuste? Oui vraiment, il y a des limites. Pourquoi payer pour les non-vaccinés? Pourquoi mettre tout le monde dans le même sac? Pourquoi saper ainsi le moral des Québécois?

Le début 2022 est encore plus brutal. Les cas et hospitalisations ne font qu’augmenter, avec, à ce jour, plus de 2 500 hospitalisations. Au Québec, notre système de santé inefficace est au bord du gouffre, incapable de soigner les gens. Les hôpitaux sont pleins à craquer, manque de lits, de personnel, et j’en passe. Même le service des urgences à l’Hôpital de Lachine est fermé depuis novembre…

L’impact de la pandémie sur la santé mentale commence à se faire sentir, sans penser aux conséquences économiques.

Pourtant, depuis vendredi dernier, un nombre croissant de personnes non vaccinées prennent rendez-vous pour leur première dose. C’est la meilleure nouvelle de la semaine, les restrictions commenceraient-elles à porter fruit? Les non-vaccinés commencent à prendre conscience que la liberté a un prix, et que sans vaccin, ils n’auront plus accès aux lieux publics ni aux voyages.

Le ministre fédéral de la santé, Jean-Yves Duclos, songe depuis vendredi à rendre la vaccination obligatoire, le seul moyen de sortir de cette crise.

Le 22 janvier 2020, Hong-Kong annonçait son premier cas de coronavirus. 24 mois ont passés. Deux ans après, les bars/restaurants sont encore fermés, les enfants privés d’école et un couvre-feu encore imposé. Le moral des Québécois est au plus bas.

2022, que nous réserves-tu? Du positif? Pas certaine d’y croire, mais j’ai envie de te faire confiance. Bonne année à tous.