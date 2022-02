Lab design: des aménagements pensés par des citoyens

La station hivernale qu’ils ont imaginée est sur le point de voir le jour près du parc Henri-Bourassa. Ils en sont maintenant à repenser l’espace d’accueil de la Maison culturelle et communautaire (MCC), dans le cadre d’un projet d’urbanisme participatif à Montréal-Nord.

Difficile de déconcentrer Olivia, Antoine et Wassila en cette fin d’après-midi, au deuxième étage de la MCC. Les trois élèves de l’école Henri-Bourassa ont les yeux rivés sur leur ordinateur portable. À l’écran, une maquette en 3D pour le nouveau bureau d’accueil, à l’entrée de la MCC.

«Je veux être designer de mode et l’architecture, ç’a un lien», explique Olivia. «Je veux me diriger vers le design, alors je voulais voir comment c’était», enchaîne Wassila. Pour sa part, Antoine a été entraîné dans l’activité par Iles, président du conseil général étudiant et impliqué dans tout.

Un peu plus loin, Francine Labbé travaille sur sa propre maquette au papier et crayon. «Ça m’intéresse d’apprendre des nouvelles techniques et je me tiens dans le coin», explique la citoyenne.

Station hivernale

Les ateliers de Lab design de co-création ont commencé cet automne. Les participants – des jeunes et des adultes – ont d’abord imaginé, puis dessiné trois variantes d’une station hivernale temporaire pour la Place de l’espoir.

Les trois maquettes ont été soumises au vote, auprès des citoyens du nord-est et des élèves de l’école Henri-Bourassa. Celles de l’entrée de la MCC subiront éventuellement le même sort.

«Tous les concepts sont analysés et critiqués lors d’ateliers de groupe, avant de passer à la consultation publique», explique Abdelhak Bouguessa, chargé de projet en urbanisme à la Table de quartier de Montréal-Nord.

Le «crokicurl»: de Winnipeg à Montréal-Nord

Le premier aménagement citoyen à se concrétiser est la station hivernale, à la Place de l’espoir.

Le concept retenu comprend un labyrinthe rectangulaire, mais aussi… un terrain de «crokicurl» de la taille d’une petite patinoire.

Mais… qu’est-ce que le «crokicurl»? La question se pose.

Inventé à Winnipeg en 2016, ce nouveau sport allie curling et crokinole – un jeu de société de forme octogonale. Il se pratique à l’extérieur, sur un terrain octogonal, avec des pierres de curling. «On cherchait un sport hivernal, qui peut se jouer à l’extérieur, en respectant la distanciation», souligne Abdelhak Bouguessa.

150 000$ pour le Plan d’aménagement du Nord-Est

Le Lab design de co-création s’inscrit dans le Plan d’aménagement du Nord-Est lui-même issu de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) lancée en 2017 par la Ville de Montréal dans douze secteurs défavorisés de la métropole.

En mai 2021, l’arrondissement de Montréal-Nord a accordé 100 000$ pour la mobilisation citoyenne dans le cadre de ce plan. Un 50 000$ supplémentaire a été octroyé en décembre pour embaucher un nouvel agent de mobilisation à temps partiel.