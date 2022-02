La Maison Brignon-Dit-Lapierre rouvrira en mars

L’arrondissement de Montréal-Nord lance la programmation culturelle de la Maison Brignon-dit-Lapierre en vue de sa réouverture à la mi-mars. Ce joyau patrimonial du boulevard Gouin était fermé depuis mars 2020 en raison de travaux d’embellissement du terrain et des restrictions sanitaires.

La programmation printanière débutera le 16 mars avec la poète, conteuse et autrice Véronique Bachand, dont le conte sur des moments passés avec sa grand-mère sera accompagné de contrebasse.

Son spectacle sera le premier de trois récits de femmes, celui de la conteuse d’origine espagnole Marta Saenz de la Calzada et d’une plongée dans les archives familiales de Nadyne Bédard, fille d’un aventurier du Klondike.

Des virées scientifiques sont également au programme au mois d’avril. Une conférence est prévue le 6 avril avec l’artiste Jack Bauer «SciwalkArt», dont les peintures et les illustrations s’inspirent de la nature, notamment des organismes microscopiques. À la fin avril, c’est l’herbier du frère Marie-Victorin qui sera à l’honneur. Amorcée en 1920, sa collection de plantes comptant aujourd’hui plus de 634 640 spécimens et est la quatrième en importance au Canada.

Le 21 avril, place au cabaret avec l’auteur-compositeur-interprète Philippe Routier et ses invités. Ses performances acoustiques seront accompagnées de celles de Guillaume Beaulac et de Patrick Prévost.

Fin des travaux

Cet automne, la réouverture de la Maison-Brignon-Dit-Lapierre avait été reportée en raison d’imprévus en ce qui concerne les travaux du terrain.

L’arrondissement de Montréal-Nord avait dû demander des corrections à la firme Vlan paysage, responsable de l’aménagement du terrain. Un contrat de 200 000$ lui avait été octroyé en février pour récréer les pentes naturelles du 19e siècle.

Cette ancienne maison de ferme a aussi fait l’objet de travaux majeurs de restauration de près de 1,5 M$, de 2009 à 2011.

Construite vers 1770, la Maison Brignon-dit-Lapierre a été citée au patrimoine en 2007.