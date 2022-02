Des vidéos pour redorer l’image de Montréal-Nord

La Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord lance une série de trois vidéos pour «montrer un autre visage» de l’arrondissement, à travers des gens qui y vivent et y travaillent tous les jours.

«On veut apporter une réponse à l’image projetée, qui est trop souvent négative. Il y a énormément de beau, de richesse humaine économique et sociale à Montréal-Nord», souligne le directeur de la CDEC, Jean-François Gosselin.

Chaque vidéo dure entre une minute et une minute et demie et porte sur l’entrepreneuriat, les commerces et, plus largement, la beauté du territoire, aux abords de la rivière des Prairies.

«On a des entreprises qui se démarquent, de jeunes entrepreneurs qui, lorsqu’ils sont soutenus et accompagnés, réussissent à accomplir de grandes choses», énumère M. Gosselin.

Les vidéos font place aux jeunes entrepreneurs, comme Kerlando Morette et Salomon Louissaint, de même qu’à des commerçants, comme Lucila Pino, de Pino Café + Bistro et les propriétaires du Café Brossard.

Notre objectif, c’est de redorer l’image du territoire, pour donner de la fierté aux gens qui y résident ou qui y travaillent tous les jours. Jean-François Gosselin

Par et pour les gens de Montréal-Nord

La CDEC a confié la production au Studio Kay, fondé par le photographe Ali Kay, lui-même un exemple local de réussite, selon l’organisme.

«C’est quelqu’un qui a grandi à Montréal-Nord et qui a contribué à façonner le territoire. Il voulait contribuer à montrer une nouvelle image de Montréal-Nord, plus près de celle qu’il connaissait», mentionne M. Gosselin.

Les vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram et LindekIn, à l’intention des gens de Montréal-Nord, les premiers à subir les conséquences de l’image négative du quartier dans lequel ils vivent, selon M. Gosselin.

La CDEC travaillera notamment avec l’arrondissement de Montréal-Nord et l’organisme Hoodstock pour faire connaître les vidéos auprès du public.