Ouverture du complexe aquatique de Rosemont ce printemps

Le futur complexe aquatique de Rosemont–La Petite-Patrie devrait ouvrir ses portes au printemps 2022. Situé à l’angle de la 8e avenue et de Bellechasse, le projet est financé par la Ville de Montréal et est réalisé en collaboration avec l’Arrondissement.

Ce nouveau complexe aquatique pourra accueillir 400 personnes à la fois et comportera 11 couloirs de 25 mètres de longueur, répartis dans deux bassins (8 couloirs de natation et 3 couloirs d’acclimatation). L’installation permettra d’offrir 75 heures de bain libre par semaine. Plusieurs activités seront proposées, dont des cours de natation pour enfants et adultes et des cours d’aqua-spinning et d’aquaforme.

Le lieu comptera également sur trois salles multi-usages climatisées pour la pratique d’activités sportives et culturelles, une aire de repos, des estrades et sur un module de jeux aménagé à l’extérieur.

La Ville de Montréal a conçu le complexe aquatique avec l’objectif que celui-ci reçoive une certification LEED-Or, une marque d’excellence pour les bâtiments durables reconnue internationalement. L’infrastructure misera ainsi notamment sur une chambre de géométrie qui fournira de l’énergie propre et renouvelable à même de combler certains besoins du bâtiment. Un système de ventilation a également été installé afin d’éliminer les particules de chlore présentes dans l’air.