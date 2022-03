Une outil-o-thèque à Parc-Extension pour favoriser le zéro-déchet

Il est possible de réserver les objets sur le site internet de Ville en vert et venir les récupérer dans les outil'o'thèques.

Depuis leur lancement par l’organisme Ville en vert en septembre 2021, les « outil-O-thèques » continuent de pousser dans Montréal.

Le nouveau projet d’économie circulaire va installer une nouvelle bibliothèque d’objets au centre William Hingston, à Parc-Extension. Elle ouvrira ses portes au cours du mois d’avril.

Il s’agit de la troisième du genre à Montréal, après la Maison du citoyen à Saint-Michel et l’Escale Verte à Cartierville. Cette initiative d’économie circulaire permet aux citoyennes et citoyens d’emprunter gratuitement des objets variés, comme des outils de jardinage, un vidéoprojecteur ou encore un ballon de basketball.

En ce début de printemps, c’est le moment idéal pour emprunter des outils «pour les projets de rénovations estivales», mentionne Ville en vert.

400 objets dans la bibliothèque

La structure veut «soutenir la population dans sa consommation responsable», explique Christophe Derrien, directeur général de Ville en vert.

Les outil-O-thèques privilégient l’emprunt plutôt que l’achat. Les Montréalais inscrits sur le site de Ville en vert peuvent réserver gratuitement jusqu’à trois outils ou articles par semaine. Une fois le matériel sélectionné en ligne, il suffit de se rendre à un des trois points de service pour le récupérer.

«Près de 500 utilisateur.rice.s» utilisent ce service éco-responsable, souligne Ville en vert. L’organisme propose un catalogue de 400 objets et a déjà effectué plus de 350 prêts depuis le lancement.

Une consultation citoyenne

Ville en vert fait appel aux idées et suggestions des Montréalaises et Montréalais. Pour aller plus loin dans leur démarche de développement durable, elle lance une consultation citoyenne sur internet.

Ce sondage «citoyenne portera sur les habitudes de consommation et comment faciliter l’intégration de l’emprunt dans celles-ci». Des idées nouvelles seraient intégrés aux prochains projets de Ville en vert.

Parmi les initiatives créée par l’organisation, 38 ateliers de sensibilisation et de réparation (vélo et couture) ont déjà eu lieu. Pour participer, il est possible de contacter l’association via le site internet.

L’outil-O-thèque est un programme soutenu par le Fonds d’action pour le climat du gouvernement du Canada, les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, d’Ahuntsic-Cartierville et La Caisse Desjardins.