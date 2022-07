L’Oratoire Saint-Joseph, lieu de pèlerinage montréalais par excellence

Niché sur le Mont-Royal depuis 1904, l’Oratoire Saint-Joseph est l’un des sites les plus visités de Montréal, foulé chaque année par près de deux millions de visiteurs.

L’Oratoire Saint-Joseph. / Josie Desmarais/Métro

Des pèlerins de toute provenance viennent se recueillir dans ce lieu dédié à saint Joseph et au frère André, le fondateur de l’Oratoire canonisé en 2010, à qui l’on attribue des guérisons miraculeuses. Tandis que les visiteurs les plus pieux gravissent les centaines de marches qui mènent au dôme à genoux, de simples curieux viennent plutôt admirer l’architecture du lieu et le coucher du soleil depuis les marches, un verre ou même une pointe de pizza à la main. Malheureusement la vue est présentement quelque peu gâchée par les travaux du grand projet d’aménagement qui prévoit notamment la construction d’un nouveau pavillon d’accueil, la reconfiguration des jardins, la rénovation du carillon et du musée, l’aménagement de la place de la Sainte-Famille et du dôme de la basilique.

L’Oratoire Saint-Joseph. / Josie Desmarais/Métro

Le lieu saint de l’Oratoire Saint-Joseph est constitué d’une majestueuse basilique dont le dôme atteint 97 mètres et qui peut accueillir 2 000 fidèles, de la petite chapelle des origines, d’une chapelle votive et d’une crypte. Pour les amateurs d’art, le cœur de la basilique abrite aussi le Musée de l’Oratoire, qui se consacre principalement à l’art sacré. La basilique est un magnifique exemple de patrimoine religieux où de nombreux artistes et architectes de renom sont intervenus, et les deux orgues qui s’animent lors des célébrations religieuses et des concerts profanes vont vibrer les murs historiques de la plus grande église du Canada. À proximité de l’Oratoire se trouvent aussi le chemin de croix, une crypte et de nombreuses œuvres d’art, sans oublier le magnifique écrin de verdure qui l’entoure qui font partie intégrante du site patrimonial du Mont-Royal.

L’Oratoire Saint-Joseph. / Josie Desmarais/Métro

Le jardin du chemin de la croix

Nature et sérénité règnent dans ce jardin qui fait partie des secrets les mieux gardés de l’Oratoire Saint-Joseph, situé à l’est de la basilique. Le jardin du chemin de la croix abrite un magnifique chemin de croix fait de sculptures imposantes et de fontaines.

Le jardin du Chemin de la croix, à l’Oratoire Saint-Joseph. / Josie Desmarais/Métro

L’architecte-paysagiste de renom Frederick G. Todd a dessiné un parcours à flanc de montagne et transformé ce site en un magnifique écrin garni de plusieurs variétés d’arbres, d’arbustes et de fleurs, pour se détendre et se recueillir, en communion avec la nature.

Le jardin du Chemin de la croix, à l’Oratoire Saint-Joseph. / Josie Desmarais/Métro

Le cimetière du Mont-Royal

Le cimetière Mont-Royal invite à un voyage dans le temps au milieu de ses milliers de tombes historiques. Fondé en 1852 par la communauté protestante de Montréal, il est l’un des premiers cimetières ruraux d’Amérique du Nord, reconnu pour son caractère pittoresque exceptionnel. Des visites gratuites sont organisées en fonction de plusieurs thèmes comme les monuments remarquables du riche patrimoine funéraire du Cimetière, les différentes essences des arbres présents dans l’arboretum ou l’observation des quelque 145 espèces d’oiseaux qui fréquentent le Cimetière Mont-Royal.

Le cimetière Mont-Royal / Josie Desmarais

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.