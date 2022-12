Enfin Noël pour des demandeurs d’asile à Montréal-Nord

Les enfants de Sophia Remplet, une demandeuse d’asile et mère monoparentale d’origine haïtienne, vivent enfin la magie de Noël après des années à suivre leur mère dans plus d’une dizaine de pays d’Amérique latine avant d’arriver enfin Canada. Samedi, ses enfants ont pu recevoir des cadeaux inespérés.

Au total, 70 familles avec enfants (une centaine) participaient à cette fête de fin d’année offerte par l’organisme pour l’intégration, la citoyenneté et l’inclusion (ICI) de Montréal-Nord. Près de la moitié sont des demandeurs d’asile fraichement arrivés à Montréal.

Les cadeaux, des livres, des jouets, des ballons entre autres étaient destinés à des petits de 0 à 9 ans.

Ph: courtoisie de ICI

Mais on a aussi fait des exceptions à ceux qui avaient 10 ou 11 ans, selon le directeur général d’ICI, Gary Obas.

Parcours de combattants

Après avoir quitté Haïti pour le Brésil, Sophia Remplet décide de poursuivre leur route vers l’Amérique du Nord. Alors qu’elle était enceinte, Mme Remplet a traversé plus d’une douzaine de pays en Amérique latine avant de poser ses valises au Canada, en 2020.

Son mari qui faisait le périple avec elle l’a abandonnée en chemin. «Il disait que c’était trop difficile et qu’au final, il ne voulait pas travailler si dur au Canada», se souvient Mme Remplet.

Moi, je voulais une vie meilleure pour mes enfants et j’ai tenu bon. Sophia Remplet, demandeuse d’asile

Jean Alfredo Ferdinand, un autre demandeur d’asile arrivé avec sa famille en septembre 2022 a lui aussi réalisé le même parcours du combattant. Sa femme était enceinte et a accouché, en novembre dernier, d’une petite Canadienne.

«On n’espérait pas mieux pour les enfants à l’occasion de la Noël», confie le père de trois enfants qui a réussi à se trouver un logement à Montréal-Nord après deux mois passés à l’hôtel aux frais du gouvernement.

«On a fait cela pour donner un répit à ces familles», précise M. Obas en entrevue à Métro. Il rappelle qu’une des familles présentes à la fête, demandeuse d’asile, n’était arrivée au Canada que depuis sept jours.

L’organisme ICI offre des services directs d’installation, d’accueil et d’évaluation des besoins des nouveaux arrivants en plus de les aider aussi à s’inscrire aux différents programmes gouvernementaux. Il offre aussi des activités d’éducation à la culture et l’histoire de Montréal et du Québec sous forme d’ateliers de discussion.