Un étage-o-thon pour se préparer à leur voyage en Équateur

Onze des jeunes qui participeront à l'aventure et qui se sont déplacés pendant leur journée pédagogique pour monter et descendre des escaliers sans arrêt pendant deux heures.

Onze élèves du club de plein air Les Espatriés ont monté et descendu les escaliers de l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles pendant deux heures lundi matin, lors d’un «étage-o-thon» préparatif en vue de leur ascension d’un sommet de près de 6000 mètres en Équateur en juin. Cette initiative leur a aussi permis de récolter des fonds puisque chaque étage correspondait à plus d’argent, ce qui a motivé les jeunes de la 2e à la 5e secondaire à ne pas prendre de pause pendant deux heures consécutives.

«Les jeunes ont un poids sur les épaules pour simuler ce qu’ils vont expérimenter une fois rendus sur la montagne, explique l’organisatrice de la collecte de fonds et mère d’un des jeunes, Anne Morin. Ils vont séjourner dans un village près de la montagne pendant trois jours pour s’acclimater au taux d’oxygène et ensuite suivront des guides locaux dans un parcours balisé avec plusieurs haltes, pour voir des chutes et des paysages.»

Les jeunes munis de leur sac à dos en train de gravir une des cages d’escalier lors de l’étage-o-thon. Photo: David Beauchamp, Métro

Un défi excitant

L’ascension se fera au mont Cotopaxi, haut de 5895 mètres. Les jeunes amorceront la montée à 4650 mètres d’altitude, après trois jours passés au pied du mont pour préparer leurs corps au taux d’oxygène plus faible qui s’y trouve.

Ce défi est particulièrement stimulant pour Floranne, 15 ans, qui a réussi à monter et descendre les escaliers de l’école 234 fois et qui a dépassé son objectif initial. «Ce n’est pas un des premiers voyages du genre. Je suis allée dans l’Ouest canadien avec mes parents faire de la randonnée, et on est aussi allés en Europe. Mais là, c’est le premier voyage où je ne serai pas avec mes parents, et mon premier en sac à dos. C’est un défi, et j’ai vraiment hâte», raconte-t-elle.

Pour Dylane, 13 ans, l’«étage-o-thon» était une bonne occasion de se préparer à l’ascension du mont Cotopaxi, qui nécessitera de la force et de l’endurance. «Ça prend de la force pour monter le mont, et ça me motive. Aussi, voir les autres se dépasser m’a encore plus donné le goût de me dépasser. C’est moi qui dois me dépasser moi-même, et en plus, j’aime beaucoup le sport, donc, c’était un bon exercice.»

Les jeunes partiront pour dix jours en juin, accompagnés de quelques enseignants. Après l’ascension, ils se reposeront pendant deux jours, lors desquels ils visiteront Quito et ses environs.