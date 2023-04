Plusieurs nouvelles voies réservées verront le jour à Montréal

Dans une optique d’améliorer l’efficacité du transport collectif, quatre projets de voies réservées aux autobus ont été adoptés par le comité exécutif de la ville de Montréal. Celles-ci pourront être utilisées dès cette année.

Les quatre voies réservées prévues seront mises en place sur le chemin de la Côte-Saint-Luc à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le boulevard Saint-Laurent à Ahuntsic-Cartierville et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, la rue Provost à Lachine et sur la rue Sherbrooke Ouest à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Ces trois derniers tracés «permettront également la cohabitation avec les vélos», prévoit la ville de Montréal selon un communiqué.

«L’usage exclusif des bus et de certains autres modes de transport sur ces axes, tels que les vélos et les taxis, assure une plus grande fluidité et un meilleur respect des horaires», justifie le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell.

Ce sont 20 000 déplacements par jours qui devraient s’effectuer via ces nouvelles voies réservées qui s’intègrent au Mouvement bus, le plan 2021-2025 de la Société de transport de Montréal (STM).

Ce sont des mesures concrètes qui contribueront directement à rendre le transport actif et collectif encore plus attrayant afin d’inciter la population à changer ses habitudes et à délaisser l’auto solo. Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la ville de Montréal

Avec ces ajouts, Montréal pourra se vanter d’entretenir plus de 300 km de voies réservées. La métropole est d’ailleurs la ville en Amérique du Nord qui compte le plus grand nombre de kilomètres dédiés aux voies réservées.