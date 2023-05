Rosemont bloque la circulation automobile dans plusieurs ruelles

Rosemont–La Petite-Patrie (RLPP) sévit contre les automobilistes qui utilisent les ruelles comme des raccourcis afin d’éviter le trafic. L’arrondissement va fermer partiellement les entrées de 32 ruelles.

La Ville de Montréal multiplie les dispositifs visant à encourager une saine cohabitation entre les usagers de ses routes et à apaiser la circulation, surtout sur les rues résidentielles. De plus en plus de rues sont fermées à la circulation ou transformées en sens uniques, et les traverses piétonnières, les dos d’âne, les saillies de trottoir et les pistes cyclables ont la cote.

«Nous avons tous été choqués par les accidents qui ont eu lieu ces dernières années dans les rues et ruelles de Montréal», affirme d’ailleurs par communiqué le maire de l’arrondissement, François Limoges. Dans ce contexte, il veut sécuriser ses ruelles et mettre fin à leur utilisation comme «des voies de transit, ou encore des raccourcis».

Afin de bloquer partiellement les ruelles, l’arrondissement a choisi de fermer deux des quatre entrées de chacune des ruelles sélectionnées. La plupart des ruelles de RLPP ont une forme de H – comme sur le plan ci-dessous – et la fermeture de deux des quatre points d’accès évitera que les automobilistes les traversent pour aller plus vite. Chaque ruelle restera accessible pour les personnes qui ont un stationnement dans leur cour.

Visuel de l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

«Dans la lignée du plan d’action Vision Zéro, il est urgent d’agir pour éviter [que des accidents de la route] se reproduisent», a justifié M. Limoges. Son annonce suit ce qui se fait un peu partout à Montréal, alors que la mairesse Valérie Plante déclarait aussi il y a quelques mois, dans la foulée de l’accident ayant causé la mort de la petite Mariia, que les quartiers résidentiels devaient cesser d’être des raccourcis pour automobilistes.

Pour bloquer les entrées, les équipes municipales vont mettre en place des bacs à fleurs. Ceux-ci seront d’abord ensemencés par l’arrondissement, mais les citoyens de chaque quartier concerné sont invités à prendre soin de ces bacs. Le voisinage pourra aussi se les approprier pour en faire des potagers urbains.

Les ruelles fermées du district Étienne-Desmarteau

ruelle entre l’avenue Louis-Hébert, la rue D’Iberville, le boulevard Rosemont et la rue des Carrières

ruelle entre la 1 re Avenue, la 2 e Avenue, la rue Holt et la rue Dandurand

Avenue, la 2 Avenue, la rue Holt et la rue Dandurand ruelle entre la 6 e Avenue, la 7 e Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Holt

Avenue, la 7 Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Holt ruelle entre la 9 e Avenue, la 10 e Avenue, la rue Holt et la rue Dandurand

Avenue, la 10 Avenue, la rue Holt et la rue Dandurand ruelle entre la 9 e Avenue, la 10 e Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Holt

Avenue, la 10 Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Holt ruelle entre la 15e Avenue, la 16e Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont

Les ruelles fermées du district Marie-Victorin

ruelle entre la 19 e Avenue, la 20 e Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont

Avenue, la 20 Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont ruelle entre la 20 e Avenue, la 21 e Avenue, la rue Saint-Zotique et la rue Beaubien

Avenue, la 21 Avenue, la rue Saint-Zotique et la rue Beaubien ruelle entre la 23 e Avenue, la 24 e Avenue, la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique

Avenue, la 24 Avenue, la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique ruelle entre la 23 e Avenue, la 24 e Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont

Avenue, la 24 Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont ruelle entre la 24 e Avenue, la 25 e Avenue, la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique

Avenue, la 25 Avenue, la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique ruelle entre la 24 e Avenue, la 25 e Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont

Avenue, la 25 Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont ruelle entre la 25 e Avenue, la 26 e Avenue, la rue Saint-Zotique et la rue Beaubien

Avenue, la 26 Avenue, la rue Saint-Zotique et la rue Beaubien ruelle entre la 26 e Avenue, la 27 e Avenue, la rue Beaubien et la rue de Bellechasse

Avenue, la 27 Avenue, la rue Beaubien et la rue de Bellechasse ruelle entre la 26 e Avenue, la 27 e Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont

Avenue, la 27 Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont ruelle entre la 28 e Avenue, la 29 e Avenue, la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique

Avenue, la 29 Avenue, la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique ruelle entre la 28 e Avenue, la 29 e Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont

Avenue, la 29 Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont ruelle entre la 29 e Avenue, la 30 e Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont

Avenue, la 30 Avenue, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont ruelle entre la 41e Avenue, la 42e Avenue, la rue Beaubien et la rue de Bellechasse

Ruelles fermées du district Saint-Édouard

ruelle entre la rue Alexandra, la rue Waverly, le boulevard Jean-Talon et l’avenue Alexandra

ruelle entre la rue de Gaspé, la rue Alma, la rue Dante et la rue Saint-Zotique

ruelle entre la rue de Lanaudière, la rue Garnier, la rue Saint-Zotique et la rue Beaubien

ruelle entre la rue de Normanville, la rue Chambord, la rue Beaubien et la rue de Bellechasse

ruelle entre la rue de Normanville, la rue Chambord, la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique

ruelle entre la rue de Normanville, la rue Chambord, la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont

ruelle entre la rue de Normanville, la rue Chambord, la rue Saint-Zotique et la rue Beaubien

Ruelles fermées du district Vieux-Rosemont

ruelle entre l’avenue D’Orléans, l’avenue Charlemagne, le boulevard Rosemont et la rue Dandurand

ruelle entre la 15 e Avenue, la 16 e Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Dandurand

Avenue, la 16 Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Dandurand ruelle entre la 16 e Avenue, la 17 e Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Dandurand

Avenue, la 17 Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Dandurand ruelle entre la 17 e Avenue, la 18 e Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Dandurand

Avenue, la 18 Avenue, le boulevard Rosemont et la rue Dandurand ruelle entre la rue Aylwin, la rue Joliette, la rue Rachel et la rue Sherbrooke

ruelle entre la rue Davidson, la rue Cuvillier, la rue Rachel et la rue Sherbrooke

Une carte des ruelles concernées a été créée par la conceptrice EU/IU Émilie Bonnier.