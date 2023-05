Trois nouvelles murales s’ajoutent au paysage montréalais

Trois nouvelles murales s’ajoutent à la collection déjà impressionnante de murales que compte Montréal. Réalisées par des collectifs d’artistes ou des organismes sans but lucratif, les œuvres se retrouveront dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Montréal-Nord et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

En plus de renforcer le sentiment d’appartenance des Montréalais, ces œuvres d’art public encouragent «la mobilisation de la population ainsi que des organismes pour l’amélioration de leur milieu de vie», dit la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Dans Le Plateau-Mont-Royal, la Société de développement commercial (SDC) Laurier Ouest et l’artiste engagé Seth créeront une peinture représentant un ou deux enfants «aux visages invisibles rehaussés de couleurs vives». Seth a fondé l’initiative Back to school, qui invite des artistes internationaux à faire des murales sur des écoles situées dans des zones «socialement vulnérables». C’est sans surprise que son œuvre sera peinte sur le mur d’une école, et plus spécifiquement d’une école pour jeunes filles de la communauté Belz (juive hassidique).

Dans Montréal-Nord, le mur adjacent à une nouvelle place publique située tout près de l’école Saint-Rémi et des locaux de La musique aux enfants, un organisme d’éducation musicale, sera lui aussi orné d’une murale. Elle représentera un «univers ludique et animé d’une multitude de personnages imaginaires diversifiés» tenant des instruments de musique. L’organisme A.G.C. Art public et l’artiste Astro souhaitent, avec cette œuvre, honorer l’apport de l’Orchestre symphonique de Montréal en éducation musicale.

L’œuvre qui sera peinte dans Saint-Michel viendra ajouter des couleurs à une tour de l’habitation à loyer modique (HLM) voisine du parc Sandro-Pertini, en face de la station de métro Saint-Michel. L’organisme MU et l’artiste Franco Égalité souhaitent mettre en valeur la rencontre entre les cultures. Les œuvres de l’artiste présentent «des univers graphiques colorés et vibrants». L’importance des corps en mouvement et en liberté représentés par l’illustrateur et muraliste «rejoignent bien la thématique que l’arrondissement voulait mettre de l’avant pour embellir le quotidien de ses communautés», fait savoir la Ville.

Les trois murales et artistes ont été sélectionnés «par un jury formé de spécialistes», dit la Ville de Montréal, dans le cadre du Projet d’art mural de la Ville de Montréal. Celle-ci a investi 126 835 $ pour ces projets, lesquels sont cofinancés par le gouvernement du Québec.