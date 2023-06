Passer sa journée au marché Jean-Talon, c’est maintenant possible

Dans les rues piétonnes parsemées de dessins autour du marché Jean-Talon, le maire de Rosemont-La-Petite-Patrie, François Limoges, dirige une marche santé d’usagers venus découvrir le nouveau lieu. Ces artères, fermées à la circulation automobile, du jeudi au dimanche de 11h à 17h, sont tapissées de fruits, de légumes et d’autres produits, sous forme de dessins.

Un guide informe les gens sur les commerces et leurs histoires: un total de 180 entreprises qui s’entassent de façon ordonnée, dont certaines cumulent plus de 50 ans de présence à cet endroit. Ensuite, les invités s’engouffrent dans les allées où l’on trouve des fleurs, des fruits et légumes, des restaurants ,des épices, des mets du monde… Le tout dans une ambiance décontractée.

Le processus de piétonnisation a débuté en 2006 sous l’administration du maire Lavallée pour atteindre une «maturité exceptionnelle» aujourd’hui, souligne l’actuel maire Limoges. «Il y a toujours eu des pas en avant, de recul, de côté, dit-il, mais c’est quelque chose qui a évolué lentement».

Verdissement et détente

Du jeudi au dimanche, les rues sont piétonnes de 11h à 17h, jusqu’au 15 octobre, afin d’assurer la sécurité des visiteurs qui ont droit à des espaces de détente cette année. «Mobilier de détente, verdissement, interventions artistiques et toute une programmation familiale ludique sont au menu pour le plaisir des petits et des grands», souligne le directeur général de la Société des Marchés publics de Montréal, Nicolas Fabien-Ouellet.

Les gens peuvent acheter des produits et s’attabler ensuite pour manger leur glace, leur plat préféré, au nord comme au sud du marché. Des codes QR, à même les bancs publics, permettent aux usagers de repérer les commerces et de se retrouver à l’intérieur de l’espace.

La piétonnisation apporte une ambiance d’été, ce n’est plus juste un espace pour acheter, mais c’est devenu une expérience de promenade, des gens passent la journée complète, mangent, prennent un café , discutent. François Limoges, maire de Rosemont-La-Petite-Patrie

Depuis son arrivée en 2021, l’administration de François Limoges a créé le poste de commissaire au développement économique dans l’arrondissement, réalisé un sondage auprès des commerçants et mis sur pied un bureau Accès Montréal affaires afin de faciliter le travail des entrepreneurs.

Il s’agit de la 18e édition de cette programmation estivale réalisée par la Société des Marchés publics de Montréal, en partenariat avec la Ville de Montréal, l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et la SDC Petite-Italie. Cette visite déambulatoire au marché Jean-Talon, anciennement Marché-du-Nord a permis de découvrir de nouveaux commerçants ou restaurateurs qui sont venus bonifier l’offre dans le secteur.

Un programme de grande envergure

L’amélioration de la signalisation aura pour effet d’ancrer davantage le Marché Jean-Talon dans son environnement. Le mobilier sera transformé en îlots de relaxation et de rencontre pour les citoyens. Installés stratégiquement en lien avec les saisons, les usagers pourront en profiter tous les jours de l’année.

Tous les weekends de l’été seront animés par une programmation de spectacles pluridisciplinaires et ateliers de médiation culturelle présentée par le regroupement d’artistes Diffusion FAR.