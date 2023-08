Les cols bleus de Westmount approuvent le nouveau contrat de travail

Les cols bleus de la Ville de Westmount ont voté à 90% en faveur de l’entente de principe pour leur convention collective, qui est échue depuis presque quatre ans. Ce vote met donc fin à la grève générale illimitée qui avait été déclenchée en juin dernier et qui avait forcé l’arrêt de certains services non essentiels.

La question des salaires et des horaires de travail était au cœur du conflit entre le syndicat et la Ville.

Parmi les gains des membres, on compte des augmentations salariales qui représentent 24% à 29%, incluant un ajustement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC), sur une convention collective qui s’échelonne sur sept ans, soit de 2019 à 2026 ainsi qu’une augmentation substantielle de la contribution de l’employeur au régime d’assurance collectif. «De plus, nous avons notamment eu une augmentation des primes et la semaine de 4 jours implantée comme projet pilote jusqu’au renouvellement de la convention collective», a ajouté le président du syndicat (SCFP-301), Jean-Pierre Lauzon, qui se dit satisfait.

Les parties fixeront bientôt une date pour la signature de la nouvelle convention collective.

Le 22 novembre dernier, après des années de négociation, les syndiqués avaient voté en faveur d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée. Plusieurs grèves de courtes durées ont ensuite eu lieu et la grève générale illimitée a débuté le 22 juin.

Les cols blancs de la Ville de Westmount pourraient eux aussi déclencher une grève. Ils ont voté à 88% pour accorder à leur syndicat un mandat pour déclencher des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée.