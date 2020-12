Le suspect du meurtre au dépanneur de Lille recherché

Un suspect est recherché dans l’affaire du meurtre de M. Yong, propriétaire du dépanneur de Lille, sur le boulevard Henri-Bourassa Est, survenu il y a trois semaines.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a publié la photo de Francieli Ortiz-Vivanco, 25 ans, soupçonné du meurtre du propriétaire d’un dépanneur du quartier Ahuntsic.

Selon les autorités, le suspect et un complice seraient entrés dans l’après-midi du 6 novembre dans le magasin tenu par M. Yong afin d’y commettre un vol qualifié.

Le propriétaire du commerce aurait été poignardé à mort à ce moment-là. Les suspects auraient quitté ensuite les lieux à pied.

Les investigations menées depuis l’événement ont permis d’identifier Francieli Ortiz-Vivanco comme l’auteur présumé du meurtre. Il est activement recherché.

Il mesure 1,68 mètre (5 pi 6 po) et pèse 74 kg (163 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux bruns ondulés. Le SPVM souligne qu’il est considéré comme étant violent et possiblement armé.

La mort de M. Yong, un homme apprécié et respecté dans le quartier avait suscité un élan de sympathie pour la famille.

Les résidents du quartier s’étaient mobilisés pour aider à l’épouse et les enfants de la victime, âgés de 8, 14 et 16 ans. Devant le magasin, des bouquets de fleurs et des cartes s’accumulaient depuis l’annonce de l’agression et une collecte de dons en ligne avait été organisée.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cet individu est invitée à composer le 911 ou à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.