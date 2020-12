Activités: s’amuser en famille durant les Fêtes à Ahuntsic-Cartierville

Plusieurs activités intellectuelles, sportives et ludiques sont offertes à Ahuntsic-Cartierville pour s’amuser en famille durant les Fêtes.

Même si elle est fermée au public, la maison de la culture présentera Noël chez les peuples fondateurs de Montréal le 25 décembre, à 9h, sur Ici Musique (100.7 FM).

Un concert des plus belles musiques de Noël entendues à Montréal aux 17e et 18e siècles avec la participation des sopranos Meridith Hall, la chanteuse Mohawk Megan Kanerahtenha:wi Jacobs ainsi que l’ensemble La Nef.

Par ailleurs, l’exposition virtuelle Corps de livres: vêtus de mots de l’artiste Geneviève Oligny se poursuit sur le site de la maison de la culture.

Lecture

Les bibliothèques de l’arrondissement poursuivent l’opération empruntez un paquet cadeau avec un choix de livres et de films présélectionnés.

Sinon, les services habituels sont maintenus, pour s’amuser durant le temps des Fêtes notamment la réservation de documents par téléphone, l’accès à la bibliothèque numérique et aux activités virtuelles en tout temps.

À noter que les trois bibliothèques seront fermées du 24 au 26 décembre ainsi que le 31 décembre et les deux premiers jours de janvier.

Activités à Ahuntsic-Cartierville

Pour les activités physiques, s’amuser durant le temps des Fêtes que ce soit en famille ou seul, le patin libre, le bâton-rondelle et le hockey avec huit personnes sont possibles.

Une vingtaine de patinoires extérieures dans les parcs, avec ou sans bandes, seront utilisables si les conditions météorologiques le permettent.

Sinon, il sera toujours possible d’aller se dégourdir les jambes à la patinoire Bleu Blanc Bouge du parc de Mésy, à Cartierville où la surface réfrigérée. Il faudra s’inscrire préalablement sur place ou par téléphone.

Les arénas Ahuntsic et Marcelin-Wilson seront accessibles sur inscription en ligne. Elles seront fermées les 24, 25 ainsi que le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021.

Sans inscriptions et s’il y a suffisamment de neige, la glissade libre est possible aux parcs des Hirondelles et Ahuntsic.

Les piscines Sophie-Barat, du YMCA Cartierville et du complexe sportif Claude-Robillard sont ouvertes pour la baignade libre. Toutefois, des congés des fêtes sont prévus. Il faudra se renseigner préalablement.

Randonnées

Des sentiers sont déneigés pour les marcheurs dans les parcs Beauséjour, de Mésy, Raimbault, des Hirondelles, Ahuntsic et une quinzaine d’autres.

Les randonnées en raquette sont possibles aux parcs de la Merci, des Bateliers, de l’Ile Perry, ainsi que dans les boisés du parc Marcelin-Wilson, de Saint-Sulpice et au Parcours Gouin.

Le pavillon du parcours Gouin sera ouvert au public pour le prêt d’équipements sportifs gratuit aux 17 ans et moins. Le congé des fêtes est prévu du 24 au 26 ainsi que le 31 décembre et les 1er et 2 janvier.

Contacts

Bibliothèques

Ahuntsic: 514 872-0568

Cartierville : 514 872-6989

Salaberry : 514 872-1521

Patinoire Bleu Blanc Bouge : 514 872-6138.

Piscines