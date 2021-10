225 000 $ versés à des organismes d’Ahuntsic depuis le début de la pandémie

La députée libérale de Maurice-Richard dans Ahuntsic Marie Montpetit a annoncé avoir octroyé plus de 225 000 $ aux organismes communautaires de sa circonscription depuis le début de la pandémie. C’est dans le cadre de la semaine de l’action communautaire autonome se déroulant du 18 au 24 octobre que l’équipe de la députée a fait l’annonce de cette nouvelle.

Plusieurs secteurs différents ont eu droit à une part de ce financement. Parmi les bénéficiaires, on en compte ainsi des organismes d’aide alimentaire, des groupes d’entraide pour personnes âgées, des associations sportives, des maisons de jeune et des organismes travaillant auprès des itinérants et des femmes victimes de violence conjugale. La Société de développement commercial Promenade Fleury a également eu droit à de l’aide financière afin de soutenir les commerçants du quartier.

«Depuis le début de la pandémie, les organismes du quartier ont agi sans relâche pour aider et répondre aux nombreux besoins des résidents du quartier, a déclaré Mme Montpetit. La pandémie a exacerbé les besoins dans plusieurs secteurs. Les organismes locaux avaient besoin de nous et nous avions le devoir de répondre présents.»