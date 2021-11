Émilie Thuillier devrait être réélue à la mairie de Ahuntsic-Cartierville

La candidate de Projet Montréal, Émilie Thuillier, est en bonne voie pour remporter la course à la mairie de Ahuntsic-Cartierville. Elle enregistre en fin de soirée 56,41% des votes dépouillés.

La mairesse sortante devance Chantal Huot, candidate pour Ensemble Montréal. Elle recueille vers minuit 38,23% des votes dépouillés.

Kassandre Chéry Théodat de Mouvement Montréal arrive en troisième position avec 5,36% des votes.

Émilie Thuillier se dit très heureuse de la campagne qu’elle et son équipe ont menée. Elle est reconnaissante de la confiance que lui accordent les habitants de l’arrondissement.

On va se mettre à pied d’œuvre pour aller de l’avant avec nos deux gros projets d’écoquartiers, Louvain Est et Louvain Ouest. On est vraiment dans la transformation de Ahuntsic-Cartierville.

Émilie Thuillier, candidate en tête aux élections municipales dans Ahuntsic-Cartierville