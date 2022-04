751 250$ de subventions pour des organismes communautaires

Plusieurs organismes se sont vus octroyer un soutien financier par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, lors de l’assemblée du 11 avril.

Une subvention exceptionnelle de 50 000$ a été accordée à Solidarité Ahuntsic. Une somme qui devrait lui permettre de soutenir l’augmentation des coûts locatifs du Centre communautaire Ahuntsic. C’est la quatrième année que l’organisme reçoit cette aide précieuse, dans le contexte immobilier que connaît Montréal et l’arrondissement. Sous le toit du centre communautaire agissent différents organismes qui totalisent 150 travailleurs et plus de 500 bénévoles.

Les élus ont voté une autre contribution financière, cette fois de 20 000$, au bénéfice de l’organisme Solon. Avec le comité citoyen Youville et plusieurs organismes locaux, Solon œuvre à revitaliser la rue Lajeunesse. Cette subvention aidera entre autres à financer le projet «Station Youville – Espace citoyen». Il s’agit de la création d’une place publique estivale temporaire sur laquelle de nombreux événements au long de l’été: marchés publics, ventes de produits locaux, soirées de cuisine de rue, etc. Par ailleurs, cette subvention était de 10 000$ en 2021.

L’arrondissement a également profité de l’assemblée du 11 avril pour valider l’aide financière accordée aux camps de jour et de loisir. Le conseil a ajouté Une enveloppe de 139 502$ aux subventions déjà accordées aux différents organismes pour la jeunesse. Elle vise à assurer l’accueil et la surveillance du centre communautaire de Bordeaux-Cartierville pour trois mois supplémentaires.

Enfin, les élus ont approuvé le soutien financier de 535 330$ destiné aux organismes jeunesse. Selon la mairie d’arrondissement, ces subventions éviteraient aux organismes de suspendre des activités ou de majorer leur tarification.