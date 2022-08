Un regroupement propose le réaménagement de l’avenue Millen

Dans le cadre du concours Convertir, aménager, substituer et faire évoluer le Stationnement (CASES), le regroupement Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville propose de réaménager l’avenue Millen afin de la verdir et pour que les résidents puissent se l’approprier.

Nommé «Ligne verte Millen», en référence au tramway qui passait jadis sur cette artère, le projet vise à y ajouter des arbres, de la végétation indigène, une zone de mobilité, une classe plein air et un sentier de marche et de vélo.

Une seule voie serait dédiée à la circulation dans une seule direction, alors que trois des quatre voies de stationnements laisseraient leur place à des espaces verts. Le regroupement propose plutôt une mutualisation des espaces de stationnement sur les propriétés privées des alentours.

Le concours CASES, à l’occasion duquel est présenté le projet, est organisé par le Conseil régional de l’environnement de Montréal. Il vise à promouvoir l’émergence d’initiatives citoyennes qui donnent une nouvelle vie à des espaces dédiés au stationnement. Le public vote ensuite pour son projet favori.

«On a choisi cette rue-là parce qu’elle a six voies […] mais n’a pas plus d’achalandage que les rues voisines, explique Maurice Lépine, un membre du regroupement. On pense que c’est un bel endroit pour ce type de projet qui viendrait déminéraliser l’espace pour en faire profiter les résidents.»

Le regroupement souhaiterait, à terme, qu’un lien d’espaces verts voie le jour entre le parc Ahuntsic et la voie ferrée, par la rue Millen.

«On aimerait créer une trame verte, c’est-à-dire de permettre aux espaces verts d’avoir des liens les uns avec les autres pour aider la biodiversité, et créer un genre de poumon au quartier», ajoute M. Lépine.

Suite des choses

Le regroupement Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville avait déjà mis de l’avant un projet de réaménagement de l’avenue Millen lors du budget participatif 2021 de la Ville de Montréal.

Le concours CASES ne permettra pas à cette mouture améliorée de voir le jour, car le prix remis au gagnant n’est que symbolique. Il pourrait cependant aider à créer un engouement autour du projet.

«Avec le concours, on veut essayer de suggérer aux arrondissements des façons de modifier la ville pour rendre ça plus agréable, indique le membre du regroupement. On serait prêt à aller pousser le projet au-delà du concours si les résidents sont prêts à aller plus loin.»

Le regroupement sera présent au marché public d’Ahuntsic le 13 août, afin de rencontrer les résidents et leur donner plus de détails sur le projet. Les votes pour le concours CASES se font sur son site internet.