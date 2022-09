Élections: 7 choses à savoir sur la circonscription Acadie

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Acadie dans le cadre des élections de 2022.

1. Lors de la dernière course

En 2018, la candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) Christine St-Pierre a remporté l’élection dans Acadie, malgré la vague caquiste qui a déferlé sur le Québec. La candidate a obtenu près de 54% des voix. Un peu moins de 10 000 votes la séparaient de la candidate de la CAQ Sophie Chiasson.

2. La députée sortante

Christine St-Pierre est députée libérale de l’Acadie depuis 2007. Au cours de ses cinq mandats, elle a occupé les fonctions de ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, ainsi que de ministre des Relations internationales et de la Francophonie. En mars dernier, elle a annoncé qu’elle ne solliciterait pas de sixième mandat.

3. Les tendances électorales dans Acadie

La circonscription de l’Acadie est un château fort libéral depuis 1973. Avant Christine St-Pierre, elle a été représentée par François Cloutier – ministre des Affaires culturelles dans le cabinet de Bourassa –, Thérèse Lavoie-Roux – ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cabinet de Bourassa – et Yvan Bordeleau.

4. Candidat.e.s 2022

André A. Morin (PLQ)

Roula Al-Nseir (PVQ)

Stéphanie Gentile (PCQ)

Véronique Lecours (PQ)

Elyse Lévesque (QS)

Rosmeri Otoya Celis (CAQ)

5. Profil sociodémographique*

Langue:

Près de 40% de la population totale parle le plus souvent le français à la maison et environ 35% de celle-ci parle une langue autre que le français ou l’anglais.

Familles:

La circonscription comptait 20 565 familles en 2016. Un peu plus de la moitié (51%) des familles étaient constituées d’un couple avec enfants, et 19% étaient monoparentales.

Diversité:

La proportion des ménages de la circonscription faisant partie d’une minorité visible s’élève à près de 48%. De ce nombre, 44,8% ont déclaré faire partie de la communauté arabe.

Revenus:

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 63 330$, comparativement à 78 645$ à l’échelle provinciale. Pour les ménages comptant une personne, le revenu médian est de 30 303$, comparativement à 31 574$ à l’échelle du Québec.

6. Les limites géographiques

La circonscription Acadie englobe une partie de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, soit le secteur délimité par l’autoroute des Laurentides et le boulevard Saint-Laurent, et une partie de l’arrondissement de Saint-Laurent, soit la zone comprise entre l’avenue O’Brien, l’avenue Sainte-Croix et le boulevard de la Côte-Vertu.

7. L’origine et la signification du nom de la circonscription

La circonscription de l’Acadie porte le nom du boulevard qui la traverse. L’Acadie fait référence aux régions des provinces canadiennes de l’Atlantique où résident les communautés d’Acadiens, descendants des colons français déportés au cours du Grand Dérangement au milieu du 18e siècle.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.