L’organisme RAP Jeunesse fête ses 20 ans

Ayant été créé de la fusion de trois projet en intervention de rue du Nord de l’île en 2002, l’organisme Rue action prévention (RAP) Jeunesse fête ses vingt ans d’existence cette année. Il souhaite continuer à peaufiner ses services afin de les adapter selon l’évolution des besoins.

RAP Jeunesse est aujourd’hui bien connu dans le secteur du Nord-de-l’île pour ses nombreux services en intervention de milieu et en travail de rue ainsi qu’aux quatre coins de l’île de Montréal avec son organisation des jeux de la rue.

Selon son directeur général, René Obregon-Ida, le plus grand accomplissement de l’organisme au cours des vingt dernières années est la mise en évidence des problèmes sociaux du secteur.

«Pendant longtemps, le phénomène de l’itinérance, par exemple, était uniquement reconnu au centre-ville de Montréal et c’était uniquement là que des programmes étaient financés, explique-t-il. Mais RAP Jeunesse a réussi à faire reconnaître qu’ici aussi, ces problématiques existent, et donc c’est pour cette raison qu’on a pu mettre en place tous ces projets.»

M. Obregon-Ida estime que pour le futur, son principal objectif sera de peaufiner et d’adapter ses services en fonction des besoins.

«Notre futur est dans la consolidation, indique-t-il. Après vingt ans, on est dans le nord de l’île, dans les écoles, dans les parcs et donc, on veut s’assurer de soutenir nos projets existants. On ne souhaite pas s’étendre dans d’autres quartiers par exemple, parce qu’ailleurs, il y a d’autres organismes et on préfère travailler en collaboration avec eux.»

«Quand on reconnaît le problème, on a 50% du chemin de fait. Quand on n’est pas capable de faire ça, on ferme les yeux et rien ne change. C’est important que les arrondissements, la santé publique et les décideurs publics prennent acte de ces problèmes et c’est ce qu’on veut s’assurer.» René Obergon-Ida

Défis

Afin d’arriver à consolider son offre de service, RAP Jeunesse devra faire face à la problématique de pénurie de main-d’œuvre qui l’affecte actuellement. L’organisme peine à combler quatre postes en travail social.

«Quand il nous manque une personne, ça met de la pression sur nos autres employés et ça nous empêche de répondre aussi efficacement qu’on le souhaiterait aux problématiques», explique le directeur général.

Un meilleur financement lui permettrait d’offrir des salaires plus compétitifs, et ainsi combler ces postes plus rapidement. «Le coût de la vie a monté, mais nos subventions n’ont pas autant augmentées, continue-t-il. Donc, ça nous complique vraiment la tâche.»

En attendant de remédier à cette situation, l’ensemble de ses services continuent d’être offerts. Une liste complète des projets de l’organisme est disponible sur son site internet.

Un événement pour la nuit des sans-abri

Dans le cadre de la nuit des sans-abri, qui aura lieu le 21 octobre à la place Émilie-Gamelin à Montréal, l’organisme Rue action prévention (RAP) jeunesse organise, en compagnie d’organismes communautaires de Saint-Laurent, un volet local à l’événement le 20 octobre de 17h à 21h au parc Beaudet.

Plusieurs de ces organismes seront présents sur place afin de présenter les services qu’ils offrent, mais également pour sensibiliser le public à l’enjeu de l’itinérance dans l’arrondissement.

Des témoignages de personnes qui ont vécu l’itinérance seront également entendus. «Cette problématique existe bel et bien ici dans le nord de l’île, indique le directeur de RAP Jeunesse, René Obregon-Ida. On veut sensibiliser tout le monde.»

Des services de dépannage vestimentaires et alimentaires ainsi que l’unité d’intervention Accès-Soir seront présents. Un spectacle ainsi qu’une marche de solidarité sont aussi prévus.

La programmation complète de l’événement sera annoncée sous peu sur la page Facebook de RAP Jeunesse.