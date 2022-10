Un budget de 63,3 M$ et un taux de taxation stable pour Ahuntsic-Cartierville

Le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a présenté un budget d’arrondissement 5% plus élevé qu’en 2022 pour l’an prochain. Il s’élève à 63,3 M$.

Le taux de taxation demeure quant à lui similaire à celui de cette année. Il passe de 0,0438 à 0,0435$ par tranche de 100$ de valeur foncière.

Le compte de taxes des résidents devrait toutefois augmenter en raison de l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation foncière. La hausse de la valeur des propriétés sera toutefois amortie sur trois ans.

Par exemple, pour un condo dont la valeur a augmenté de 100 000$ – la moyenne à Ahuntsic-Cartierville –, seulement 33 333$ de cette hausse seront taxés en 2023. Une nouvelle hausse de 33 333$ s’ajoutera en 2024 ainsi qu’en 2025, pour atteindre la pleine valeur du nouveau rôle d’évaluation.

Plusieurs actions sont prévues en 2023 par l’Arrondissement, notamment la mise en œuvre d’un nouveau plan directeur des parcs et espaces verts, le réaménagement du parc Avila-Vidal et du parc Henri Julien, la plantation de 1300 arbres et la mise en place d’un quartier culturel.

Un nouveau budget participatif est également au programme et sera lancé dans les prochaines semaines. L’enveloppe qui y est dédiée a été augmentée et se situe cette année à 350 000$. Trois ateliers de collectes d’idées sont prévus la semaine prochaine. Les détails sont disponibles sur le site internet de Réalisons Montréal.