Tensions autour des pistes cyclables au conseil d’Ahuntsic

«Je vais m’excuser en partant, car je suis venu en auto, et je sais que c’est assez mal vu à Montréal.» Cette intervention de Denis Coger, citoyen d’Ahuntsic-Cartierville, lors du conseil d’arrondissement du 5 juin, est symptomatique d’une tension grandissante à Montréal, où les pistes cyclables suscitent parfois des passions contrastées.

"Excusez-moi, j'arrive en auto, je sais que c'est mal vu à Montréal"

"On fera pas de référendum là dessus"

Le débat a commencé avec Paul Poliquin, représentant 422 copropriétaires, exprimant leurs préoccupations concernant l’installation d’une piste cyclable sur l’avenue Christophe-Colomb et l’élimination conséquente d’une voie de circulation.

«On a demandé un rapport nous prouvant qu’une fois que vous allez enlever les deux voies de circulation de chaque côté, les véhicules d’urgence vont être capables d’accéder à la rue Raymond-Pelletier», a-t-il déclaré.

En réponse, Mme Thuillier, la mairesse d’arrondissement, a rappelé les multiples rencontres précédentes entre la Ville et le citoyen, qui s’inquiète ainsi d’un manque de considération des inquiétudes citoyennes.

«Vous êtes un grand partenaire situé sur le tracé. Les réponses sont les mêmes, le projet est fait comme cela. Oui, il y a toujours de la place pour les véhicules d’urgence. Les voies pour les voitures sont modulables en fonction du stationnement ou non. Cela pourra être vu au fur et à mesure du déploiement», a-t-elle indiqué.

Des retraits de stationnements qui fâchent

Au cœur de ces préoccupations se trouve un équilibre délicat: d’un côté, l’offre de stationnement pour les véhicules motorisés, et de l’autre, la création d’espaces sûrs et conviviaux pour les cyclistes. L’annonce de la suppression d’un peu plus d’une centaine de places de stationnement dans le district de Saint-Simon, avec l’implantation prévue d’une nouvelle piste cyclable.

Silvana Cosantino, une autre résidente a questionné la conseillère Julie Roy, sur le fait qu’elle ait informé un club local pour les personnes âgées de la suppression imminente de 200 places de stationnement. Mme Roy a rétorqué: «Ils sont effectivement au courant que les pistes cyclables arrivent», rectifiant le chiffre de Cosantino à 101 places supprimées.

Et la mairesse de rappeler que les opinions concernant le sujet ne sont pas aussi unanimes.

"Mais avez-vous averti que les petits enfants ne pourront plus se stationner ?

Lors de son intervention, M.Coger demandait par ailleurs l’annulation du retrait de 3 à 4 stationnements sur le côté sud de la rue Prieur. «Au moins, nous donner ceux-là pour nous permettre de survivre parce que ça va être du sport pour trouver des stationnements», a-t-il déclaré. Et de fendre d’un «on ne fera pas de référendum parce que je pense qu’il serait très dur à gagner».

«Si on parle de référendum, nos positions sont claires, elles sont dans nos plateformes. On a été élu là-dessus, je pense. Ce mandat-là est supporté par plusieurs familles, plusieurs membres des écoles et parcs à proximité qui les utilisent et qui les attendent beaucoup», a rétorqué le conseiller Jérôme Normand.

Un moratoire demandé pour la piste sur Legendre

Mais le débat a atteint son apogée lorsque Jimmy Sirignano, un autre résident de l’arrondissement, a demandé un moratoire sur la création de nouvelles pistes cyclables, exprimant sa frustration devant l’absence de consultation et estimait ne pas avoir été informé.

La mairesse lui a répondu que cette piste cyclable était effectivement annoncée depuis plusieurs années dans le plan local de déplacements de l’arrondissement et le plan vélo de la Ville de Montréal.

«Les rues à Montréal sont payées par les taxes municipales, et non par les permis de conduire. Non, il n’y aura pas de moratoire, car nous pensons que [la piste cyclable] est nécessaire», a répondu la mairesse Thuillier. M. Sirignano avançait que le financement des rues prenait source auprès des contribuables automobilistes.

– "On veut un moratoire sur la piste cyclable !"

– "On chauffe des autos, on paie donc les routes !"

– "Les pistes cyclables, c'est dangereux pour les cyclistes!"

Toutefois, au milieu de ce débat houleux, des voix se sont élevées pour soutenir l’initiative de la ville. Antoine Malo, citoyen du quartier, a exprimé avec passion son enthousiasme à l’idée de pouvoir profiter des nouvelles pistes cyclables dans l’arrondissement.

«Je suis venu manifester que les arrondissements du nord aussi peuvent être attractifs» pour le vélo, a-t-il témoigné. Ce dernier a exprimé sa gratitude pour le Tour de l’île auquel il a participé, un évènement «là pour encourager les jeunes à utiliser le vélo de façon quotidienne, avoir de saines habitudes de vie via transport actif», a-t-il déclaré.