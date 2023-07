75 000$ pour le pilotage de l’écoquartier Louvain Est

Un nouveau soutien financier spécial de 75 000 $ a été accordé à Solidarité Ahuntsic, la table de concertation chargée de piloter le développement de l’écoquartier Louvain Est. Le financement permettra de soutenir les activités de pilotage de Solidarité Ahuntsic, lesquelles visent notamment «la mise en place du cadre de gouvernance, de l’acte de fiducie, de l’OBNL de développement associé, ainsi que la mise à jour du plan d’affaires» du projet, selon un communiqué diffusé par l’Arrondissement.

L’intention derrière le projet de développement serait d’aménager «un quartier exemplaire et solidaire qui s’inscrira dans la transition écologique et qui contribuera à la résilience de la communauté de l’ensemble du secteur, incluant entre autres 800 à 1000 logements abordables, des commerces et services communautaires, une école primaire, des espaces d’agriculture urbaine, un boisé agrandi et des espaces verts» sur les huit hectares du site Louvain Est, précise-t-on dans le communiqué.

En plus de la table de concertation Solidarité Ahuntsic, des représentants de l’Arrondissement participent à la planification du projet. Un modèle de «gouvernance partagée», qui «est en voie de devenir un modèle en matière de démocratie participative».