Espaces de vie en ébullition

À l’ombre de l’oratoire Saint-Joseph

Se nichant au pied de l’oratoire Saint-Joseph sur le chemin du Frère-André, entre le chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André, la Placette Côte-des-Neiges permet aux visiteurs et aux résidents du secteur de découvrir à pied le noyau villageois de Côte-des-Neiges.





À même le site patrimonial du parc du Mont-Royal, la placette est facilement accessible par autobus et par métro (station Côte-des-Neiges à quelques rues). Elle se situe à proximité d’une artère commerciale vivante et achalandée, le chemin de la Côte-des-Neiges, et d’établissements prestigieux, dont l’Université de Montréal et les HEC (Hautes Études commerciales).

Son principal attrait est toutefois son caractère discret. Lieu de halte, cette sympathique placette est en effet ombragée, paisible, et à l’écart du tumulte de la ville et de la circulation. Elle est empruntée à la fois par les touristes qui se rendent à l’oratoire et par les gens du quartier qui font leurs courses dans les commerces avoisinants. Tous peuvent s’y détendre à même les installations offertes : trois tables, plusieurs chaises amovibles, une estrade et quinze chaises Adirondacks. L’endroit dispose aussi d’un kiosque d’accueil pour ceux qui désirent tout savoir du secteur et de ses attraits.

Preuve de la popularité du lieu, on y estime 1 700 passages par jour, alors que 95 % des visiteurs se disent satisfaits ou très satisfaits du projet, qui fait également place à des activités culturelles gratuites.

C’est dans cet esprit de convivialité, d’accès à un espace public de proximité que sont aussi mises de l’avant les rues Paré et Buchan dans le secteur Le Triangle ainsi que la rue Louis-Colin.

Espaces de vie à venir

Parallèlement à ces lieux de vie, un nouveau projet, celui de la rue Jean-Brillant, est en planification. Dès la rentrée scolaire 2019, des placottoirs sont prévus sur le site projeté afin de procéder à une collecte de données et de sonder les usagers. L’objectif : créer une promenade urbaine grâce à l’agrandissement du parc et à l’aménagement convivial et accessible de la rue.

Cette piétonnisation permettra d’accroître l’espace vert du seul grand parc du district et ainsi de créer un nouvel espace public pour les citoyens.

D’ici la réalisation du projet, une consultation citoyenne figure au calendrier à l’automne pour le Programme de rues piétonnes et partagées. La date reste à confirmer.

Enfin, le prolongement de la rue de Courtrai dans Westbury est aussi en cours de réalisation. Un autre espace où la vie d’une communauté prendra forme et où les piétons auront la place qui leur revient en tout confort et sécurité.