Démolition des viaducs pour réaménager l’entrée du mont Royal

D’ici trois ans, un réaménagement d’envergure de l’intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, sur le mont Royal, sera réalisé pour 52,2 M$. Les viaducs seront démolis, mais on ignore la date exacte du début des travaux.

Le calendrier sera voté lors de la prochaine séance du conseil municipal de Montréal, le 22 mars.

Les infrastructures routières ont été construites durant les années 1960. «Ces deux viaducs sont parmi ceux dont l’état est le pire dans la Ville de Montréal», a avancé le vice-président du comité exécutif et responsable des infrastructures de l’eau, Sylvain Ouellet.

La Ville a jugé opportun de reconfigurer par la même occasion l’espace autour des ponts d’étagements en fin de vie. «Notre administration en profite pour réfléchir si on ne pouvait pas faire différemment, en fonction des besoins et d’une conception de ville du 21e siècle», a ajouté M. Ouellet, tout en comparant le projet à la démolition de l’échangeur des Pins.

Les travaux viseront à retirer les structures pour les remplacer par un croisement traditionnel en T. Des feux de circulation et à décompte numérique géreront le trafic. La firme Eurovia Québec Grands Projets a remporté l’appel d’offre pour la première phase du chantier, soit la démolition des infrastructures routières et souterraines, pour un montant de 43,25 M$.

Deux voies sur le chemin Côte-des-Neiges seront maintenues tout au long du chantier.

Accessibilité piétonnière

La deuxième phase abordera le réaménagement de l’entrée du mont Royal, afin de la rendre plus accessible et sécuritaire aux piétons.

La superficie des parcs sera étendue, pour ajouter 20 000 m², soit l’équivalent d’un peu plus de deux terrains de soccer, et quelque 430 arbres seront plantés. Les trottoirs seront aussi rénovés et un réseau de sentiers de plus de 300m sera créé afin d’accorder plus d’espaces piétonniers entre le parc du Mont-Royal et le sommet de Westmount.

Le ministère de la Culture a octroyé une aide financière de 1,6 M$ au projet, dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel entre la province et la municipalité. «Cette initiative [va] mettre en valeur ce joyau montréalais», a fait savoir la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

La forme que prendra la porte d’entrée est encore un sujet de discussion entre Québec et Montréal.