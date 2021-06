Une pharmacienne au grand cœur

Venue en bateau du Vietnam, la pharmacienne Thi Mui Nguyen Bui possède une franchise Uniprix dans le quartier Côte-des-Neiges ayant pignon sur le chemin du même nom. Elle aide les personnes du coin depuis 1996.

Son parcours est tout simplement incroyable. Après avoir obtenu un diplôme en pharmacie de l’Université de Hanoï, elle quitte cette ville à 25 ans dans un bateau avec sa fille et son mari. Une fois dans le bateau avec bien d’autres ressortissants vietnamiens, elle accouche de sa deuxième fille dans l’embarcation. Elle sera secourue en hélicoptère pour continuer son périple vers le Canada.

En arrivant à Montréal quelques mois plus tard avec sa famille, elle s’installe pour mener une vie meilleure. «Il y a eu une brisure dans le temps entre le Vietnam et le Canada. Ce n’était plus la même vie», raconte Mme Bui. Elle s’installe finalement dans Côte-des-Neiges en 1996 où elle ouvre sa troisième pharmacie.

«Je voulais aider les personnes dans le besoin et les immigrants. Beaucoup de cas urgents passent à ma pharmacie», explique-t-elle. À Montréal depuis 47ans, Mme Bui a toujours voulu redonner à son prochain. «Quand je suis arrivée ici, je n’avais pas d’argent, mais beaucoup de personnes et d’institutions m’ont aidé et je ne l’oublierai jamais», explique la pharmacienne.

Depuis 24 ans, le quartier est de plus en plus sûr. Quand elle s’est installée, il y avait plus de violences et de vols. Son cousin a failli en être victime. «Mon cousin dormait dans son appartement du quartier et il s’est réveillé parce qu’il entendait du bruit. Un homme costaud tentait d’entrer par la fenêtre. Comme il est chef, il avait beaucoup de couteaux dans son logement. Grâce à ça, il a fait fuir le voleur », raconte-t-elle. Elle assure toutefois que le secteur est plus sécuritaire maintenant.

Elle-même immigrante de première génération, elle pose des gestes concrets pour aider ceux et celles qui ont un parcours semblable au sien. «J’aide les pharmaciens venus d’ailleurs à obtenir leurs équivalences. J’accueille aussi des étudiants en stage chaque session», souligne-t-elle.

La femme de 72 ans veut aussi venir en aide aux enfants. «Chaque année, nous faisons toujours quelque chose avec la Fondation Dr. Julien pour offrir des cadeaux aux enfants», relate-t-elle. Souvent le matin, elle passe par la boulangerie Première Moisson et achète des croissants et du pain pour offrir aux enfants le matin.

Avant sa retraite, elle veut redonner le plus possible à sa communauté. «Le centre d’immigration n’est pas trop loin, alors ma pharmacie est bien située pour aider des personnes qui ont eu les mêmes problèmes que moi à mon arrivée», dit-elle.

La pharmacie de Mme Bui aide les gens du quartier depuis bientôt 30 ans et elle n’a pas l’intention d’arrêter de si tôt.