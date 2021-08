Marvin Rotrand reçoit la médaille de l’Assemblée nationale du Québec

M. Marvin Rotrand, conseiller municipal du district Snowdon dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec des mains du député du Parti libéral du Québec de Mont-Royal–Outremont, Pierre Arcand, hier soir afin de souligner sa carrière politique ainsi que sa contribution au rayonnement de la ville de Montréal.

Âgé de 70 ans, le doyen de l’hôtel de ville a annoncé sa retraite de la politique en juin dernier. L’importante contribution de M. Rotrand est marquée par sa collaboration avec les politiciens des niveaux provincial et fédéral, son dévouement envers les différentes communautés culturelles, la défense des droits des citoyens et des minorités. M. Rotrand a été vice-président de la Société des Transports de la ville de Montréal durant 16 ans et a reçu le prix de l’Association canadienne du transport urbain pour son service exceptionnel au transport en commun au Canada.

«C’est avec reconnaissance que j’ai remis cette honorable distinction à M. Rotrand avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer. Ce geste est une façon de le remercier pour son apport inestimable envers la société québécoise et son accomplissement exemplaire.» a déclaré M. Arcand.

Élu pour la première fois en 1982 alors que Jean Drapeau était maire de Montréal, M. Marvin Rotrand aura été aux services publics durant 39 ans. Conseiller indépendant depuis 2019, M. Rotrand s’est joint à l’équipe Ensemble Montréal depuis l’annonce de sa retraite, et ce, jusqu’à la tenue des prochaines élections municipales prévues le 7 novembre prochain.

Toujours actif en politique, M. Rotrand profité de la présence des médias pour annoncer quelques motions adoptées la veille par le conseil de la Ville. Le parc Somerled dans NDG sera renommé Warren-Allmand, député fédéral dans ce secteur et élu au sein du Parti Libéral du Canada pendant plus de 30 ans. De plus, un plan d’action a été voté afin de combattre le racisme systémique, mais plus spécifiquement envers les membres de la communauté d’origine asiatique. Finalement, plus de médias locaux et indépendants seront publiés dans différentes langues afin de joindre les communautés. «Nous avons essentiellement privé des centaines de milliers de personnes de bonnes nouvelles municipales et de la possibilité de les voir dans leur propre langue.» explique M. Rotrand.

Ne voulant pas donner plus de détails à ce moment-ci, M. Rotrand assure qu’on le verra encore dans les parages en politique malgré son intention de prendre sa retraite.