Budget participatif: deux projets dans CDN-NDG

Parmi les sept projets lauréats du Budget participatif de Montréal annoncés le 2 septembre dernier, deux touchent l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG). Il s’agit des projets «De l’eau dans ta gourde!» et «Mobilier festif inclusif et sécuritaire».

C’est à partir d’une démarche démocratique que la Ville de Montréal a mis sur pied le Budget participatif, un fonds de 10 M$ sur deux ans, octroyés afin de permettre la création de pôles de biodiversité et la déminéralisation d’anciens stationnements. Le Budget participatif vise aussi à favoriser les rencontres citoyennes et à renforcer le système alimentaire local. De plus, l’initiative a pour but d’améliorer l’accès à l’eau potable et d’augmenter l’usage de bouteilles réutilisables ainsi que de permettre l’accessibilité universelle aux festivités des quartiers.

Durant l’automne 2020, près de 4500 personnes ont proposé 620 idées. Plusieurs étapes d’analyse et de développement ont été nécessaires afin de trier les initiatives. Enfin, ce sont 35 projets touchant l’ensemble du territoire montréalais qui ont été soumis au vote. Entre le 11 juin et le 11 juillet 2021, 20 017 Montréalais âgés de 12 ans et plus et certains commerçants ont voté afin de déterminer les projets désirés.

«Le Budget participatif est une manière concrète de mobiliser l’intelligence collective des Montréalaises et des Montréalais au profit de la résolution d’enjeux urbains. Cet exercice est une grande fierté pour notre administration. Ce qui ressort des projets choisis est l’importance que les gens accordent à l’amélioration de leur milieu de vie, à la protection de la nature en ville et à la réappropriation des espaces publics pour en faire bénéficier l’ensemble de la population», déclare la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, par voie de communiqué.

Eau potable et mobilier inclusif

Pour le projet «De l’eau dans ta gourde», ce sont 2,7 M$ qui seront octroyés dans le but d’ajouter 125 fontaines d’eau dans différents lieux publics de six arrondissements. Ces nouveaux accès à l’eau potable permettront ainsi aux résidents de remplir leur bouteille réutilisable.

Avec le «Mobilier festif inclusif et sécuritaire», le but est de rendre accessibles universellement tous les événements publics. Avec un financement de 650 000 $, tous les arrondissements de la Ville de Montréal, dont CDN-NDG, pourront offrir aux organisateurs d’événements des équipements comme des rampes inclinées amovibles et des tapis en caillebotis adaptés pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des systèmes d’aide à l’audition.

«On a vu durant la pandémie que les gens profitent des parcs et, puisque ces projets ont été choisis par les résidents, cela démontre qu’il y a des besoins là. Je suis très contente des choix des citoyens et je pense que c’est aussi une bonne initiative de la part de la Ville», expose la mairesse de l’arrondissement, Sue Montgomery.

Mme Montgomery informe que les endroits des futures fontaines d’eau ne sont pas encore choisis.