Candidat du Parti libéral du Canada dans Westmount–Notre-Dame-Grâce

Député libéral dans la circonscription depuis 2015, Marc Garneau est élu pour la première fois en 2008, avant le remaniement du territoire. En 2015, Marc Garneau est ministre des Transports puis devient ministre des Affaires étrangères en janvier 2021.

Selon lui, le Parti libéral prend de loin l’engagement environnemental le plus fort pour le pays. À partir de 2030, 50% des ventes des nouvelles voitures seront à zéro émission de carbone et 50 000 nouvelles bornes de recharge seront installées. En 2035, l’ensemble de la production canadienne en électricité sera basé sur les énergies renouvelables.

Un financement pour le transport en commun est prévu. Un engagement national est en cours pour favoriser les espaces verts. Une nouvelle politique de 400 M$ sur 5 ans a été annoncée pour le transport actif et un engagement sur l’augmentation de la taxe carbone d’ici 2030 reviendra à 170 dollars la tonne.

Durant la pandémie, le gouvernement libéral a déployé des aides aux citoyens. Pour la reprise économique, un engagement de plus de 100 G$ a été annoncé et 400 M$ seront versés aux provinces pour contribuer au programme des garderies à 10 dollars par jour.

Différentes stratégies se déploient vers les provinces pour le logement abordable et destiné aux itinérants. Une politique est annoncée pour permettre aux jeunes d’économiser et d’utiliser jusqu’à 140 000$ sans taxe pour l’achat d’une maison et les investisseurs étrangers seront quant à eux soumis à d’importantes taxes afin de dissuader l’achat de logements qu’ils n’habitent pas.

Pour les autochtones, le Parti libéral s’est engagé à mettre en place les 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, mais M. Garneau reconnaît que le Canada a encore à faire pour réparer les 150 dernières années. Aussi, un plan est en cours pour l’accès à l’eau potable et aux logements décents et la question de l’éducation dans les réserves laisse encore place à l’amélioration.