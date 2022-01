Arrestation d’un trafiquant de drogue à Notre-Dame-de-Grâce

Le mercredi 26 janvier, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté un trafiquant actif dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce et dans la ville de Côte-Saint-Luc. Des armes ainsi que diverses drogues et une grande somme d’argent ont été retrouvées dans son logement.

Il était un peu plus de midi quand le trafiquant Tevin Reid a été arrêté à l’intersection des rues Cordner et Senkus à LaSalle. Les policiers ont trouvé dans le logement de l’homme âgé de 29 ans trois pistolets de calibre 9 mm, et 76 000 $ en argent comptant. La perquisition a aussi permis de découvrir plusieurs drogues telles que de la cocaïne, du crack, de l’héroïne, du cannabis et de la méthamphétamine en cristaux (crystal meth), dont la valeur totale s’élève à environ 50 000 $.

Cette opération a été menée en collaboration avec le Groupe tactique d’intervention (GTI) du SPVM, qui organise entre autres des interventions armées.

Tevin Reid fait face à plusieurs chefs d’accusation reliés à la possession d’armes à feu et au trafic de stupéfiants. Il a comparu jeudi au palais de justice de Montréal.