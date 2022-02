Fêter le Nouvel An lunaire à Notre-Dame-de-Grâce

Ce mardi 1er février, plusieurs communautés asiatiques fêteront le Nouvel An lunaire, basé sur le calendrier chinois. Pour marquer l’événement, le Conseil Communautaire NDG invite la population a mis en place un jeu concours pour les résidents jusqu’au 6 février qui permet de découvrir les cultures chinoises et coréennes, et de remporter des lots.

Chaque année, un nouveau signe du calendrier marque la nouvelle année lunaire selon le calendrier chinois. Cette nouvelle année se fera sous le signe du Tigre d’Eau, qui suit celui du Buffle de Métal.

Pour l’occasion le Conseil Communautaire NDG a préparé un jeu conçu pour toute la famille, en compagnie des communautés chinoises et coréennes du quartier. Ce dernier permet à la population du quartier de répondre sur un carnet à des questions, d’écrire des caractères en mandarin et chinois et de colorier un tigre et un dragon.

En plus de pouvoir gagner des lots comme une tablette numérique ou des cartes cadeaux, les habitants du quartier pourront découvrir quelques faits sur la culture et les traditions chinoises et coréennes.

Une fois le carnet rempli, il suffit de le faire parvenir à l’organisme. Ce dernier procédera à un tirage au sort qui se déroulera pendant la semaine du 7 février.