Recherche de volontaires pour la nouvelle identité visuelle du centre Femmes du Monde de NDG

Le centre pour femmes Femmes du Monde à Notre dame de Grâce est à la recherche de volontaires à l’œil créatif pour participer au changement du logo et des couleurs qui représentent l’identité visuelle du centre.

Les artistes et les personnes inspirées de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce peuvent prendre part au deuxième comité Relook ton centre qui se tiendra ce jeudi 17 février de 13h30 à 15h30 dans les locaux de l’organisme.

Pour participer, il est possible de s’inscrire en envoyant un courriel à info@femmesdumondecdn.org.

Des membres du centre Femmes du Monde à Notre dame de Grâce

Depuis 1996, le centre Femmes du Monde à Notre dame de Grâce se donne comme mission d’offrir un lieu de rencontre, de solidarité, d’entraide, et d’échange pour favoriser l’intégration de toutes les femmes à la communauté, et sensibiliser la population aux conditions de vie des femmes et à la défense de leurs droits.