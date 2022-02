Des enfants écrivent des cartes de Saint-Valentin au personnel de l’Hôpital Général Juif

Plus d'une centaine de cartes ont été reçues par les employés de l'hôpital

Ce sont des centaintes de lettres et cartes de Saint-Valentin que le personnel de l’Hôpital Général Juif a reçu lundi dernier de la part d’enfants de cinq école de la métropole.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves des écoles primaires Carlyle, Willingdon, West Island College, Parkdale et Good Shepherd ont sorti ciseaux et pinceaux pour remercier le personnel hospitalier qui travaille sans relâche depuis le début de la pandémie.

L’initiative a été lancée par la Dre Neomie Kronish qui, détentrice d’un PhD en psychologie de l’éducation et chercheuse en psychosociologie, est aussi bénévole au comité d’humanisation des soins au sein de l’Hôpital général Juif.

Alors que sa petite fille fréquente une des écoles, l’idée lui est venue d’impliquer la jeune génération dans le soutien aux travailleurs essentiels.

«C’est bon de se sentir supporter et notamment par la jeune génération, explique-t-elle. Par le fait que les enseignants, les élèves et les écoles donnent de la gratitude, cela améliore nos vies».

Les élèves ont ainsi pu y inscrire des messages remplient de tendresse à destination des travailleurs essentiels et qui en font la fierté de la Dre Neomie Kronish.

«Ce ne sont pas tous les anges qui ont des ailes, certains ont des stéthoscopes. Merci beaucoup de protéger notre monde et d’être là pour nous dans n’importe quelle situation», écrivait la petite fille de Neomie Kronish dans sa lettre adressée à un employé de l’hôpital.

«Merci de nous aider pendant la pandémie, ne vous arrêtez pas maintenant», écrit encore un autre élève.

La directrice adjointe de l’école primaire Willingdon, Maya Doughan a pu témoigner de l’enthousiasme de ses élèves qui n’ont pas hésité une seconde à participer au projet lors de leurs cours d’art plastique.

«On a beaucoup de membres de la communauté qui sont des travailleurs essentiels comme des infirmières et médecins ce qui fait que les élèves comprennent très bien ce que ces gens font depuis le début de la pandémie, dit-elle. C’était leur façon à eux de les remercier.»

Selon la directrice les élèves étaient très heureux de présenter quelque chose élaboré pendant leurs cours d’art plastique à quelqu’un qui sera content de le recevoir.

«C’était une autre chance pour nous de faire quelque chose de bien, de remercier des personnes et de se rappeler comment on est chanceux d’avoir ce que l’on a», ajoute-t-elle.

Redonner le sourire au personnel de santé

Pour la préposée en hygiène et salubrité de l’équipe Covid-19, Brittny Lopez, recevoir cette carte a rendu son lundi de la Saint-Valentin encore plus unique. Alors qu’elle travaille auprès des patients atteints de la Covid-19, cette initiative lui a donné le sourire en cette période «émotionnellement épuisante» pour le personnel hospitalier.

Brittny Lopez avec sa carte de Saint-Valentin. Photo: Gracieuseté / Hôpital Général Juif

«C’était vraiment encourageant de savoir que même après deux ans on pense encore à nous et qu’on ne nous oublie pas, explique Brittny Lopez. Ça m’a vraiment fait me sentir spécial».

La lettre recouverte de cœurs et de paillettes qu’elle a reçue lui a donc donné un regain d’énergie dans son travail au plus près de la pandémie.