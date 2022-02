Prix Joueur d’impact: des lauréats qui défendent l’inclusion

Pierreson Vaval et Grace Campbell

Afin de souligner le Mois de l’histoire des Noirs, le prix Joueur d’impact des Canadiens de Montréal a été décerné à Pierreson Vaval, qui travaille à Rivière-des-Prairies, et à Grace Campbell, de Notre-Dame-de-Grâce. Ces deux lauréats Québécois œuvrant dans le milieu communautaire s’impliquent pour favoriser l’inclusion.

Mis en place par les Canadiens, le programme Joueur d’impact vise à valoriser des travailleurs et organismes communautaires montréalais. Cette année, deux lauréats ont reçu ce prix, qui comprend un chandail d’échauffement noir personnalisé et une subvention de 1000 $.

Le premier lauréat, Pierreson Vaval, se démarque par son implication auprès des jeunes de Rivière-des-Prairies. Depuis plus de 20 ans, il dirige l’Équipe RDP, un organisme qui offre des programmes de loisirs et d’intervention sociale afin de prévenir la délinquance, la violence, le décrochage scolaire et la toxicomanie.

«Nous étions convaincus que si nous nous impliquions avec [les jeunes], si nous les mobilisions et si nous mobilisions la communauté qui les entourait, ils pourraient devenir des atouts positifs», a assuré Pierreson Vaval.

Ce dernier a également cofondé la Coalition Pozé, qui soutient les intérêts des jeunes Afro-Québécois. Il est également détenteur d’une Médaille du jubilé d’or de la Reine Elizabeth II, décernée aux Canadiens qui contribuent de façon exceptionnelle ou exemplaire à leur communauté ou au pays.

Grace Campbell, de son côté, s’implique auprès des mères et les familles de Notre-Dame-de-Grâce. La directrice générale de L’envol des femmes accompagne la mise en place de services de soutien individuel et de groupe axés sur l’autonomisation.

«Nous adoptons une approche holistique. Nous proposons des ateliers sur l’art d’être parents, sur le renforcement des compétences, sur la confiance en soi, sur la santé et le bien-être. Nous mettons l’accent sur le fait que nous voulons vraiment donner du pouvoir aux mères», souligne-t-elle, en ajoutant accueillir la diversité.

Grace Campbell souhaite que la Coalition Pozé soit reconnue comme un centre qui puisse aider toutes les femmes.

Elle est également lauréate du Prix du service communautaire de la Cornucopia Association of Canada de 2014.