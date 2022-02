L’agenda culturel de CDN-NDG pour le mois de mars

Pour le mois de mars, Métro fait le tour des événements culturels qui auront lieu dans l’arrondissement.

Du mouvement à la maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce

Le 10 mars aura lieu le spectacle de danse Ghost de Tentacle Tribe. Six interprètes se partageront la scène dans une danse où inspirations et expirations rythment les mouvements du groupe. Ghost propose ainsi un voyage dans la mécanique de la respiration où danse de rue, danse contemporaine et arts martiaux s’entrecroisent.

La comédienne et artiste visuelle Sylvie Gosselin plongera les plus petits dans une aventure immersive le 13 mars prochain avec son spectacle Histoires d’ailes et d’échelles. Entre théâtre et arts plastiques, l’artiste invite le public à aller au plus profond de son imaginaire dans un parcours ludique, poétique et philosophique.

Le Quatuor de trombones de Montréal fera résonner la maison de la culture au son des cuivres le 20 mars prochain. Des œuvres de compositeurs québécois se mélangeront à de grands chefs-d’œuvre baroques et romantiques. D’Hugo Bégin à Bach en passant par Bruckner, le quatuor plongera le public dans un spectacle musical intemporel.

Le programme sera complet pour la maison de la culture de Côte-des-Neiges (CDN)

Les sœurs kif-kif donnent rendez-vous aux petits le 5 mars pour un spectacle clownesque dans les coulisses de la production d’objets. Le Département des retours nous plonge dans un spectacle mélangeant théâtre, cirque, arts visuels et marionnettes.

La maison de la culture de CDN projettera le documentaire Femme(s) de Yann Arthus-Bertrand et d’Anastasia Mikova le 12 mars prochain. Ce film rend hommage aux femmes dans leur pluralité et aborde différents thèmes tels que la maternité, l’éducation et la sexualité.

Le Théâtre Globe Bulle Rouge présentera la lecture théâtrale Little Boy: la passion le 15 mars prochain. Huit actrices et acteurs se partageront la scène au milieu de projections vidéo et raconteront une histoire inspirée du tragique bombardement d’Hiroshima.