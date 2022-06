Le chercheur Yoshua Bengio entre dans le Larousse

Le professeur de l’Université de Montréal (UdeM) et directeur scientifique de l’Institut de recherche en intelligence artificielle Mila Yoshua Bengio intègre le dictionnaire français le Petit Larousse illustré 2023, et rejoint les 300 Canadiens et la trentaine de Québécois qui y figurent déjà.

C’est avec honneur et incrédulité que le professeur et chercheur montréalais a appris que son nom serait dorénavant présent dans le prestigieux dictionnaire français Larousse, après avoir obtenu en 2022 la Légion d’honneur française, et le prix hispanophone Princesse des Asturies.

«Tous ces prix, je ne les aurais pas imaginés il y a quelques années […], mais ça m’amène à me recentrer sur l’humilité, parce que la science ce n’est pas deux ou trois personnes, mais des équipes.»

Le chercheur québécois, né à Paris, s’est illustré au fil des ans pour son travail dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. En 1993, il a fondé l’institut Mila, basé à Montréal, qui rassemble près de 900 chercheurs travaillant sur différents aspects de l’apprentissage profond, comme la traduction automatique, le langage ou la reconnaissance d’objets.

Utiliser l’intelligence artificielle, ça serait comme utiliser une calculatrice. Au bout d’un moment, tout le monde devrait se familiariser avec ça. Yoshua Bengio

«Yoshua Bengio œuvre dans le monde scientifique depuis de nombreuses années et ses découvertes et innovations sont non seulement reconnues, mais très importantes et utiles à tous», a souligné la maison d’édition Larousse.

L’intelligence artificielle dans la société

Ce «précurseur des réseaux de neurones artificiels et du deep learning ayant développé une technologie d’apprentissage automatique utilisée dans la reconnaissance vocale des téléphones et la traduction de langues», comme le définit le Larousse, espère que cette nouvelle reconnaissance, ajoutée aux prix reçus cette année, lui permettra d’avoir un impact et de faire partager ses connaissances au sein de la société.

«Je suis arrivé à un point de ma carrière où, en plus de mon enthousiasme de chercheur, j’aimerais convaincre les populations et gouvernements d’agir dans certaines directions, avec le recul que j’ai dans mon domaine», souligne Yoshua Bengio.

Selon le chercheur, le secteur de l’intelligence artificielle tend à se répandre de plus en plus dans la société, dans le cadre du travail ou, plus largement, dans la vie des citoyens.

Faire son entrée dans le dictionnaire

L’intégration d’une nouvelle personnalité dans le dictionnaire Larousse se base sur quatre critères: la notoriété de la personne en France, dans les pays francophones et dans le monde; la longévité des travaux; la légitimité; et l’accessibilité des recherches dans la société.