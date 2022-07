Le centre-ouest de Montréal: des quartiers à découvrir

Aussi populaire que chic avec ses quartiers aux bâtisses historiques où se côtoient les artistes de rue et les familles, le secteur du centre-ouest de Montréal est finalement à l’image de la ville de Montréal en elle-même: interculturel et intergénérationnel.

Des rues bohèmes d’Outremont à l’arrondissement cosmopolite de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en passant par la banlieue chic de Westmount aux maisons plus cossues, les quartiers situés au centre de Montréal se partagent bien des histoires et des visites à découvrir.

Impossible de passer à côté de l’incontournable parc du Mont-Royal, affectueusement surnommé «la montagne» par les Montréalais, et situé en plein cœur de Montréal. Les habitants comme les visiteurs aiment se promener sur l’un de ses nombreux sentiers boisés où chantent plusieurs espèces endémiques d’oiseaux, ou pratiquer différentes activités sportives comme la course à pied et le vélo, été comme hiver. Le parc, qui est accessible par plusieurs côtés, se vit aux quatre saisons et du soir au matin, pour admirer les levers et les couchers du soleil depuis l’un des belvédères. Les nombreuses promenades dans le parc du Mont-Royal peuvent aussi bien mener à une parenthèse historique et à un voyage dans le temps au cimetière qu’à l’oratoire Saint-Joseph, qui n’est autre que l’un des sites les plus visités de Montréal, foulé chaque année par près de deux millions de visiteurs qui s’empressent de découvrir la basilique.

Dans sa continuité multiculturelle, le quartier du Mile End situé tout près de l’arrondissement d’Outremont est aussi le berceau des communautés hassidiques. Cet ancien quartier ouvrier devenu un quartier bobo branché regorge d’adresses pour déguster la cuisine du monde, et notamment les célèbres bagels montréalais. Pour les adeptes de lèche-vitrine, c’est du côté de l’avenue Laurier Ouest que le magasinage est roi. L’axe regroupe des commerces indépendants et des créateurs locaux, sous l’égide de l’Association des commerçants de l’avenue Laurier Ouest, qui compte pas moins de 200 commerçants répartis sur 1000 mètres.

Le poumon commercial du secteur Notre-Dame-de-Grâce dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est surnommé le «Village Monkland», qui tire son nom de l’avenue Monkland, la rue commerciale qui en est le cœur et attire chaque année de nouveaux habitants. Enfin, véritable ville dans la ville, Westmount, étendue sur le flanc ouest du mont Royal, invite à la flânerie au milieu de ses sublimes maisons et bâtisses historiques des époques prospères victorienne et post-victorienne au Canada.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.