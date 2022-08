Un homme atteint par balle dans Notre-Dame-de-Grâce

Des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en patrouille régulière se sont rendus à l’intersection des rues Saint-Jacques et Lily-Simon après que des détonations aient été entendues à proximité d’un hôtel.

Une douille a été retrouvée au sol et un périmètre a été mis en place aux fins de l’enquête, selon Véronique Comtois, agente relationniste du corps policier de la Ville de Montréal.

Plus tard dans la matinée, un appel au 911 a été effectué concernant un homme de 31 ans qui se serait présenté dans un centre hospitalier avec une blessure par balle au bas du corps, et qui pourrait être en lien avec les détonations entendues plus tôt. On ne craint pas pour sa vie.

Le périmètre de sécurité est toujours en place au moment d’écrire ces lignes. Le groupe d’enquête entend questionner la victime et vérifier si les événements ont été captés par une caméra de surveillance de l’établissement hôtelier près duquel ils sont survenus.