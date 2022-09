Une plage au cœur de Côte-des-Neiges

Les citoyens sont invités à profiter du soleil alors que l’avenue Lacombe sera transformée en plage urbaine du jeudi 15 au dimanche 18 septembre prochain.

Le tronçon de l’avenue entre la rue Gatineau et le chemin Côte-des-Neiges sera ainsi réservé aux piétons pour l’occasion.

Des activités spéciales auront lieu les jeudi 15 et samedi 17 septembre. Notamment, l’artiste montréalaise d’origine française, Dalkhafine, réalisera une murale participative à laquelle tous et toutes pourront contribuer samedi entre midi et 15h00.

L’ambiance musicale de la plage urbaine sera assurée par CISM 89,3 FM.

L’évènement, organisé par la Société de Développement Commercial (SDC) Côte-des-Neiges en collaboration avec les commerçants et l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, se veut une célébration de la rentrée scolaire et de la fin de l’été.