Yolène Jumelle prêtera son nom au passage du quartier Le Triangle

Plus de cinq ans après qu’il ait été suggéré, la cérémonie d’attribution du nom «Yolène Jumelle» au passage liant le quartier Le Triangle à la station Namur aura lieu le 1er octobre prochain. L’événement sera animé par Gracia Katawa Kashogi, mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Le nom avait été suggéré par l’ancien conseiller municipal de Snowdon, Marvin Rotrand, à la suite des demandes de citoyens et d’organismes du quartier. Le nom fut officiellement adopté par le conseil municipal le 14 novembre 2020, mais «la COVID a retardé la cérémonie officielle», explique M. Rotrand.

Jumelle est reconnue pour sa promotion de l’harmonie entre les races et son soutien des populations défavorisées. Elle a œuvré pour les droits civiques au Québec après avoir été libérée d’un emprisonnement politique en Haïti. Elle est l’une des «fondatrices du Centre de recherche-action sur les relations raciales, de la Maison d’Haïti et de la Maison des Jeunes l’Ouverture», témoigne la Ligue des droits de la personne du Canada via un communiqué.