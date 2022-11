CDN-NDG: un premier bilan pour la mairesse Katahwa

Au moment de son élection, en novembre 2021, la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), Gracia Kasoki Katahwa avait identifié le logement et la diversité comme ses deux priorités. Où CDN-NDG en est-il par rapport à ces enjeux un an plus tard?

Métro s’est entretenu avec Mme Katahwa, la première femme noire mairesse d’arrondissement à Montréal, pour faire le bilan de sa première année en poste.

Des chantiers inaugurés, mais non complétés

«Terrain, terrain, terrain», répète Gracia Kasoki Katahwa, quant au terme qui représente le mieux sa première année de mandat.

Sa présence sur le terrain lui a permis «de prendre le pouls des besoins des gens et d’être vraiment au diapason avec ce qu’ils souhaitent», ajoute l’infirmière devenue mairesse.

En ce qui concerne le logement social et abordable, elle souligne certaines avancées, notamment le projet du site Namur-Hippodrome, qui a fait l’objet de deux appels d’offres cet automne.

«On peut jamais se satisfaire [en matière de logement], parce que c’est un dossier qui est tellement gros et qu’il y a beaucoup de besoins», nuance la femme de 36 ans. Elle réclame d’ailleurs un plus grand financement du gouvernement du Québec dans ce dossier.

Sur le plan de la diversité, la mairesse reconnaît qu’il y a «beaucoup de travail qui reste à faire».

Mme Katahwa, qui est membre de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal, a d’ailleurs été choquée par l’arrestation par erreur de Brice Dossa par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dont un enregistrement vidéo est devenu viral dans les dernières semaines.

«Que je sois mairesse ou pas, voir ces images-là, c’est extrêmement difficile […] Mon père l’a vécu [le profilage racial], mes frères l’ont vécu», affirme-t-elle.

Mme Katahwa assure toutefois que les enjeux que représentent le profilage racial et le racisme font l’objet de discussions fréquentent au sein de Projet Montréal.

On ne peut pas passer à côté de ça, le fait qu’on est une terre d’accueil à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de CDN-NDG

À l’échelle de l’Arrondissement, la mairesse compte notamment encourager la diversité et l’inclusion par le biais de la gestion des ressources humaines de l’administration, le soutien aux organismes communautaires, et l’adoption d’une politique culturelle.

Par ailleurs, Mme Katahwa ressent une certaine responsabilité à l’égard du fait qu’elle est la première femme noire à être mairesse d’un arrondissement montréalais.

«Je multiplie les occasions pour voir des groupes de jeunes [de diverses origines ethnoculturelles] pour qu’ils puissent comprendre qu’eux aussi ont droit à des postes de leadership», souligne-t-elle, réitérant l’importance d’être présente sur le terrain.

Une transition accomplie, malgré les défis

«Je suis beaucoup plus sûre de moi par rapport aux intuitions politiques que j’avais», note la mairesse Katahwa, qui était infirmière gestionnaire avant son élection.

Elle souligne qu’elle comprend désormais mieux la fiscalité municipale et les règlements d’urbanisme qu’au moment de son entrée en poste.

Son plus grand défi demeure sans aucun doute la lenteur du processus pour faire avancer les dossiers.

C’est pourquoi il faut saisir les occasions lorsqu’elles se présentent, précise la Congolaise d’origine. Elle cite en exemple le projet de piste cyclable sur la rue de Terrebonne. L’administration de CDN-NDG a profité du dévoilement de la Vision vélo 2023-2027 de la Ville de Montréal pour concrétiser et accélérer cet aménagement.

De plus, la gestion du changement peut causer des difficultés, observe Mme Katahwa, faisant entre autres référence au projet de voie réservée sur le chemin Queen-Mary. Rappelons que certains commerçants s’y opposent, notamment en raison de la perte d’espaces de stationnement.

La meilleure stratégie est donc «d’être à l’écoute de la population, tout en ayant le courage d’avancer sur certaines valeurs qui sont importantes pour nous», conclut-elle.