5 nouvelles qui ont retenu l’attention à CDN-NDG en 2022

À l’approche de la fin d’année, voici cinq nouvelles qui ont marqué l’actualité de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce en 2022.

1- Un don historique à la Fondation CHU Sainte-Justine

Une partie du don servait à assurer la création d’un Fonds pour l’essor de traitements novateurs en hémato-oncologie. Photo: Guillaume Ledoux, Métro

La Fondation CHU Sainte-Justine a reçu un don historique de 40 M$ en décembre, afin de soutenir la recherche en oncologie pédiatrique. Le don a été effectué par le couple philanthrope de Diane Blais et Michel Lanteigne. Ce don est le plus grand don fait à un centre hospitalier de l’histoire du Québec.

2- Rencontre avec une famille de réfugiés

Alexander Tonitoi et sa famille. Photo: Gracieuseté, Alexander Tonitoi

Alexander Tonitoi a servi dans l’armée moldave en tant que pilote d’hélicoptère pendant la guerre de Transnistrie et est arrivé au Québec en 2022 avec sa femme et ses deux enfants, les bagages remplis de souvenirs marqués des traumatismes de la guerre. Selon la directrice générale du SIARI, il faut un minimum de cinq ans avant que les réfugiés puissent trouver un équilibre dans leur nouvelle terre d’accueil.

3- Deux adolescents brisent l’isolement d’aînées

Rafael Cardenas (sur l’image) et son frère Mateo donnent des ateliers chaque semaine pour dix aînées. Photo: Gracieuseté

En janvier, Métro présentaient Rafael et Mateo, animateurs d’activités pour plusieurs participantes âgées de plus de 75 ans par vidéo, via l’application Messenger. Les deux adolescents passent deux heures par semaine à préparer les activités. Ces dernières apportent beaucoup de joie dans la vie des participantes et réussissent ainsi à briser leur isolement.

4- Raccordement du boulevard Cavendish

Panneau de signalisation du boulevard Cavendish. Photo: Archives, Métro

En février, une nouvelle étape a été franchie dans le projet de raccordement du boulevard Cavendish: la Ville de Montréal a déposé son avis de projet au Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE). Cette étape marquait le début d’un projet d’envergure dont les travaux devraient débuter au printemps 2027. Les travaux devraient permettre de relier différents secteurs de la métropole.

5- Ouverture de la bande verte

La bande verte de la falaise Saint-Jacques. Photo: Josie Desmarais, Métro.

Mesurant 2,8 km, la bande verte au pied de la falaise Saint-Jacques a été rendue accessible au public en juin dernier. Elle a été réalisée dans le cadre du projet Turcot qui a pour but de restaurer les espaces verts. La bande est composée de 12 hectares d’espace vert comprenant une piste multifonctionnelle, une aire de repos et un petit stationnement avec des bornes de recharge électrique.

Avec la collaboration de Quentin Dufranne.