Un gynécologue à nouveau coupable de propos à connotation sexuelle

Le gynécologue et obstétricien Allan B. Climan a été reconnu coupable par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, le 16 janvier dernier, d’avoir tenu des propos à connotation sexuelle auprès d’une patiente, le 22 avril 2022. Le Dr Climan avait été radié de le Collège des médecins en 2021 pour des actes similaires impliquant une autre patiente.

En plus de récidiver, le Dr Climan a outrepassé la limitation d’exercice qui lui avait été imposée le 1er août 2021, soit de se trouver «en présence d’une personne de sexe féminin pendant toute la durée des rencontres de patientes où il y aura la tenue d’un examen». Ainsi, le 22 avril 2022, à l’Hôpital général juif, le médecin a mené un examen seul avec une patiente, en plus de tenir envers elle des propos déplacés, inappropriés et à caractère sexuel.

Il n’aurait pas non plus inscrit le suivi de sa patiente à son dossier après le rendez-vous et aurait omis d’y inscrire les différents examens suivis par cette dernière.

Le Collège des médecins l’a reconnu coupable des trois chefs d’accusation qui pesaient contre lui, soit d’avoir tenu des propos déplacés, inappropriés et/ou à caractère sexuel auprès de sa patiente; de ne pas avoir respecté la limitation d’exercice lui ayant été imposée par son ordre professionnel; et d’avoir fait défaut d’inscrire au dossier de sa patiente ses différents suivis.