Jeunesse Richesse: au-delà d’une école de langue roumaine

Mens sana in corpore sano («un esprit sain dans un corps sain»); voilà la devise de l’école Jeunesse Richesse, qui déploie ses activités tous les samedis dans les locaux du collège Jean-de-Brébeuf, à Côte-des-Neiges, ainsi qu’en ligne. Au-delà de sa mission de contribuer à la réussite scolaire et de transmettre la langue et la culture roumaine, l’école fondée en 2010 par Otilia Tunaru se veut un lieu rassembleur pour la communauté roumaine à Montréal.

Animée par le désir de renforcer les liens entre les membres de sa communauté, Otilia Tunaru organisait initialement des ateliers de «gymnastique du cerveau» et des spectacles interculturels dans un centre communautaire de Rosemont. C’est sur ces assises que Mme Tunaru a ensuite bâti l’école Scoala Junimea Romana, aujourd’hui Jeunesse Richesse, maintenant fréquentée par une centaine d’élèves de 4 à 18 ans.

En plus d’offrir des cours de roumain, l’école offre aux jeunes de toutes origines du soutien académique en français, anglais et mathématiques, ainsi que de l’aide à la préparation aux examens d’admission au secondaire. L’école, entièrement auto-financée, organise également des ateliers, des sorties, des spectacles, des tournois d’échecs et un Gala Méritas annuel.

«Je tiens à offrir un terrain fertile pour que les enseignants transmettent leurs connaissances aux enfants», dit la fondatrice et coordonnatrice de l’école, originaire de la Roumanie et établie au Québec depuis 2002.

Otilia Tunaru, fondatrice et coordonnatrice de l’école Jeunesse Richesse. Photo : Karla Meza, Métro

Favoriser la réussite scolaire

Mme Tunaru et une équipe d’une vingtaine de parents-enseignants chevronnés et de bénévoles organisent les cours qui visent à renforcer l’apprentissage des matières scolaires et à développer la créativité et la pensée logique chez les jeunes.

Nous avons deux missions: lutter contre le décrochage scolaire et préserver notre langue et notre culture roumaines. Otilia Tunaru, fondatrice de l’école Jeunesse Richesse

«Il faut éveiller l’amour pour l’école chez les enfants dès la maternelle, pour éviter le décrochage scolaire. Si un enfant est malheureux à l’école quand il est tout petit, il le sera pour le reste de sa vie», soutient la mère de famille qui se dévoue corps et âme à son école, en dehors de son emploi à temps plein comme bibliotechnicienne à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Donner l’envie d’apprendre

«Il est important de mettre du sens dans ce que l’on fait et de donner envie aux élèves d’apprendre et de savoir», renchérit Adriana Pavel, professeure de maternelle et de prématernelle à Jeunesse Richesse et éducatrice en service de garde à Montréal. Elle fait découvrir les notions scolaires à ses élèves de façon ludique, afin de les intéresser davantage.

Sa camarade Lilia T., professeure de 1re et de 2e année, privilégie elle aussi un enseignement ludique des mathématiques, de l’anglais et du français afin de stimuler l’apprentissage et l’épanouissement de ses élèves.

«J’intègre une variété d’activités et je fais souvent le lien avec la matière qu’ils étudient à l’école [régulière] dans le but de les rendre autonomes pour faire leurs devoirs seuls à la maison», dit la mère de famille originaire de la Moldavie, aussi enseignante au Centre de services scolaire Marie-Victorin, sur la Rive-Sud de Montréal.

«On utilise la langue maternelle pour apprendre le français. Pour qu’ils se rappellent facilement qu’un octogone a huit côtés, par exemple, je leur dis de penser au chiffre opt, qui veut dire huit en roumain.»

Stefan, David, Emilia et Sophia dans leur classe de 1re année à l’école Jeunesse Richesse. Photo: Karla Meza, Métro

«Ici, on apprend les chiffres, les syllabes, les voyelles, on fait de la poésie, on chante et on danse», lance gaiement un de ses élèves, David, 5 ans. Comme la plupart des enfants que nous avons rencontrés à l’école, il parle couramment trois langues.

«J’aime beaucoup venir ici pour apprendre; j’aime mieux travailler que jouer», dit son camarade Daniel, 7 ans.

«Moi, je préfère les échecs; je gagne chaque fois!», renchérit en roumain leur ami Théodore, 5 ans.

Transmettre la langue et la culture

«Beaucoup de parents ne peuvent pas consacrer autant de temps qu’ils le souhaitent à la transmission de leur langue et de leur culture aux enfants parce qu’ils doivent travailler et parfois étudier en même temps, étant donné que souvent, leurs diplômes ne sont pas reconnus ici», explique Mme Tunaru.

«Dans notre cas, on parle notre langue maternelle à la maison, mais c’est merveilleux d’avoir une école qui nous soutient dans l’apprentissage de nos enfants», dit Marian-Ciprian Carp, père de Théodore et professeur en langue et littérature roumaine pour les jeunes du niveau secondaire à Jeunesse Richesse.

Pour le père de famille polyglotte, originaire de Brăila, en Roumanie, il est aussi important que ses enfants apprennent le français.

La langue n’est pas une barrière; c’est une richesse. Nos enfants sont capables de maîtriser plusieurs langues, ce qui est idéal dans le monde d’aujourd’hui. Marian-Ciprian Carp, enseignant au Centre de services scolaire de Laval

Redonner au suivant

«Mes professeurs m’ont toujours guidée dans mon parcours et continuent à m’aider. Ils m’ont transmis des valeurs que je n’oublierai jamais», dit Mara Gherasim, 14 ans, qui fréquente l’école Jeunesse Richesse depuis qu’elle a 3 ans.

L’étudiante d’origine roumaine, née à Montréal, suit des cours d’appoint de mathématiques et de français actuellement et fait aussi cadeau de son temps pour assister les enseignants dans les classes des plus jeunes élèves.

«Je veux qu’ils aient une aussi belle expérience que celle que j’ai eue quand j’étais petite.»

Rachel Therrien, Saïd Eddamoun et Noha Eddamoun-Therrien. Photo : Karla Meza, Métro

Contact interculturel

Les parents de Noha, 5 ans, souhaitent inculquer l’amour pour l’école et le multiculturalisme à leur fille dès son jeune âge.

«C’est une collègue de travail roumaine qui m’a parlé de cette école. Pour nous, c’est une richesse qu’elle puisse apprendre à être ouverte à d’autres cultures dès maintenant», dit Saïd Eddamoun, père de Noha, originaire du Maroc.

«On nous a recommandé d’inscrire Noha ici parce que l’approche pédagogique est très motivante et stimulante pour les enfants. Elle aime beaucoup venir ici même si elle n’est pas roumaine. L’accueil des professeurs est très chaleureux», exprime la mère de Noha, Rachel Therrien, originaire du Québec, qui se réjouit que sa fille puisse fréquenter l’école roumaine en attendant son entrée à la maternelle régulière.

Ce texte a été produit dans le cadre de L’Initiative de journalisme local.